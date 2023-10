BMW M3 elettrica: versione bimotore con trazione posteriore? [RENDER]

La BMW M3 è una delle auto più popolari e apprezzate del segmento delle berline sportive. Dal 1986, anno del suo debutto, ha venduto oltre 1,5 milioni di esemplari in tutto il mondo, grazie al suo design aggressivo e alla sua potenza. Ora, però, la M3 si prepara a una svolta epocale: la prossima generazione, prevista per il 2027, si trasformerà in una berlina elettrica. Inoltre, la futura BMW M3 elettrica potrebbe offrire anche una versione con due motori elettrici e trazione posteriore.

BMW M3 elettrica arriverà nel 2027 e sarà presente anche una versione con due motori e trazione posteriore

La nuova BMW M3 elettrica del 2027 sarà basata sulla nuova piattaforma Neue Klasse, esclusivamente elettrica, che sarà usata da altri modelli del gruppo BMW, come la Serie 3 e la Serie 5. Questa architettura elettrica da 800 V consentirà una ricarica ultra rapida, quindi una parte sostanziale della lunga autonomia della nuova M3.

BMW ha già confermato che la nuova M3 avrà una versione con quattro motori elettrici, uno per ogni ruota, che erogheranno una potenza complessiva di 1.341 CV (1.000 kW). Questa versione sarà in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e raggiungere una velocità massima di oltre 300 km/h. Tuttavia, secondo il capo di BMW M, Frank van Meel, la casa tedesca sta anche valutando l’idea di una versione con due motori elettrici e trazione posteriore. Questa versione potrebbe essere ideale per i clienti più interessati alla dinamica di guida che alla velocità pura.

BMW non è ancora pronta a rinunciare alla M3 a combustione. Parlando del modello elettrico che potrebbe arrivare nel 2027, van Meel ha detto che l’attuale motore S58 3.0 litri biturbo sei cilindri sarà reso conforme al regolamento Euro 7, garantendo che possa essere ancora usato e venduto insieme all’alternativa elettrica.