BMW M3 Competition entra nella flotta della polizia australiana

La Victoria Police Highway Patrol in Australia ha aggiunto una nuovissima BMW M3 Competition alla sua flotta, almeno temporaneamente. La M3 Competition sfoggia un esterno bianco con grafica Highway Patrol gialla e blu e scritte Police invertite sul cofano. La livrea speciale e le luci blu/rosse la distinguono dalle M3 civili. Servirà per acciuffare i criminali a tutta velocità sulle autostrade australiane: difficilmente potranno scappare al cospetto di questa velocissima sportiva. Secondo la Victoria Police Highway Patrol, l’auto sta già svolgendo “compiti specialistici” nelle mani di agenti in tutto lo stato di Victoria. Un periodo “di prova” in cui la berlina teutonica potrà sfoggiare tutte le sue armi migliori.

Motore

Sotto al cofano si trova il motore a sei cilindri biturbo da 3,0 litri di serie che produce 510 CV e 650 Nm di coppia in modalità Competition, abbinato a un cambio automatico Steptronic a otto velocità. Questo tipo di potenza sembra più che sufficiente per un’auto della pattuglia autostradale, sebbene lo sprint da 0-100 km/h avvenga in 3,9 secondi nella configurazione a trazione posteriore, che è un dato leggermente più lento di quello della variante AWD dotata del sistema M xDrive.

Non è la sola

Al servizio della polizia di Victoria, la BMW M3 Competition non è l’unica berlina sportiva ad aver svolto compiti specifici, ma ci sono state alcune colleghe altrettanto prestazionali che hanno dato una grossa mano alla forza di polizia. Ad esempio, nello stato di Victoria è stata utilizzata una BMW M5 Competition nel 2019 e una Mercedes-AMG E43 nel 2018.

Gli agenti di polizia australiani non si limitano alle berline alimentate a benzina, poiché sempre nel 2019 hanno utilizzato un SUV elettrico, il Tesla Model X, sempre per compiti di pattugliamento autostradale. I criminali di Victoria sono avvertiti, se vedono in autostrada l’aggressivo doppio rene della M3 Competition non hanno scampo e non potranno più scappare.