BMW M3 Competition by AC Schnitzer

AC Schnitzer ha svelato una serie di aggiornamenti che ha sviluppato per la G80 BMW M3 Competition. I miglioramenti aggiungono potenza, elementi aerodinamici e nuovi componenti delle sospensioni.

Upgrade per il 6 cilindri in linea

Prima di tutto il tuner tedesco ha passato la sua bacchetta magica sul motore sei cilindri in linea della M3 Competition per aumentare la potenza dai 510 CV e 650 Nm di coppia originali, fino a 590 CV e 750 Nm di coppia.

Per ottenere la potenza extra, AC Schnitzer ha anche aggiunto un sistema di scarico sportivo con due terminali “Sport” in carbonio su entrambi i lati della parte posteriore che insieme apportano un flusso migliore e una migliore qualità del sound allo stesso tempo.

Assetto

La M3 Competition può anche essere abbassata di 15-20 mm nella parte anteriore. Il kit molle di sospensione con coilovers RS rende infatti sia la compressione che l’estensione regolabili.

AC Schnitzer è stato attento a non creare una sospensione inutilmente rigida e afferma che il suo motto è stato “meglio veloce che dura” realizzando una sospensione che, secondo la società, ha “buone reazioni al cambio di carico e un leggero sottosterzo ai limiti”.

Aerodinamica più efficiente

Uno splitter anteriore (che può essere installato senza bisogno di verniciatura) aumenta la deportanza fino a 40 kg a 200 km/h e le appendici continuano lungo i lati della M3 con un set di deflettori suddivisi in quattro parti per i parafanghi anteriori, completati da elementi di design sul cofano.

Sul retro uno spoiler montato sul tetto aggiunge altri 20 kg di carico aerodinamico. La combinazione di un diffusore posteriore, una nuova ala posteriore in carbonio “Racing” produce altri 70 kg di carico aerodinamico.

Le ruote forgiate leggere AC3 sono disponibili in argento/antracite o antracite/argento, misurano 20 pollicie sono gommate con pneumatici 285/30 R 20 davanti e 295/30 R 20 dietro.

Interni

All’interno AC Schnitzer ha sviluppato un volante personalizzato in pelle Nappa nera e Alcantara nera con levette del cambio più grandi e più facili da trovare. I pedali e le pedane in alluminio sono combinati a un portachiavi in ​​alluminio e a una copertura per il controller iDrive per rendere più sportiva gli interni.