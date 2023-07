BMW M2 Automatica e Manuale vs M2 CS: Il duello in pista nel video di Alessandro Gino

Alessandro Gino, General Manager del Gruppo Gino e grande appassionato di auto sportive, ha realizzato un nuovo video in pista in cui mette a confronto due vere e proprie super car. Ci riferiamo alla BMW M2 Automatica e alla BMW M2 con cambio manuale. Nel video le due auto della casa automobilistica bavarese vengono spinte fino al limite in questo Supertest che è stato effettuato sul circuito di Busca.

Alessandro Gino ha messo a confronto in un video sulla pista a Busca BMW M2 automatica e manuale

Nel video che vi mostriamo in questo nostro articolo viene messa in evidenza tutta la potenza, l’agilità e la precisione di queste due supercar BMW in un ambiente adatto alle loro prestazioni estreme. Si tratta indubbiamente di un filmato molto coinvolgente e emozionante che vi invitiamo a visionare. Ricordiamo che la BMW M2 è una coupé sportiva prodotta dalla casa automobilistica tedesca dal 2016. Si tratta della versione più potente e performante della Serie 2 Coupé, realizzata dal reparto Motorsport della BMW.

La vettura si distingue per il suo design aggressivo e muscoloso, con una carrozzeria allargata, un frontale con una grande calandra a doppio rene, dei fari circolari con luci a LED, dei paraurti con prese d’aria e minigonne laterali, un cofano bombato, un tetto spiovente, un lunotto inclinato, un portellone con uno spoiler integrato, un diffusore posteriore con quattro terminali di scarico e dei cerchi in lega da 19 o 20 pollici. Insomma vi anticipiamo che il confronto tra la nuova BMW M2 e la M2 CS è sicuramente un’esperienza da non perdere.