BMW i7 M70 xDrive: svelata a Shanghai la versione top di gamma

BMW i7 M70 xDrive è stata appena svelata al Motor Show di Shanghai dalla casa automobilistica tedesca. Questa vettura è la BMW più potente con trazione elettrica lanciata fino ad oggi. Con un motore elettrico sia sull’asse anteriore che su quello posteriore, che insieme generano una potenza massima del sistema di 485 kW, pari a 660 cavalli, la BMW i7 M70 xDrive accelera da zero a 100 km/h in 3,7 secondi.

Ecco le principali caratteristiche della nuova BMW i7 M70 xDrive

BMW i7 M70 xDrive ottiene potenza aggiuntiva solo dal motore elettrico posteriore. L’unità di trazione anteriore continua a produrre 190 kW, ma il motore elettrico montato sull’asse posteriore raggiunge ora il picco massimo di 360 kW mentre nella i7 xDrive60 è di 230 kW. Con una densità di potenza di 2,41 kW/kg, questo è “attualmente il motore elettrico più potente di BMW”. In modalità Sport, l’M70 eroga 1.015 Nm di coppia con “M Launch Control” o in “M Sport Boost”, arriva fino a 1.100 Nm.

Una configurazione specifica M del sistema di trasmissione consente al motore dell’asse posteriore di raggiungere livelli di densità di potenza senza precedenti. L’unità di azionamento ha un design a sei fasi con un doppio inverter. Ciò costituisce la base per un aumento sostanziale della potenza di picco che rimane disponibile fino a velocità elevate, dotando la vettura della potenza erogata caratteristica dei modelli M.

BMW i7 M70 xDrive utilizza anche la batteria da 101,7 kWh del modello da 400 kW. L’azienda di Monaco stima l’autonomia WLTP da 488 a 560 chilometri, a seconda dell’equipaggiamento: il consumo (da 20,8 a 23,8 kWh/100 km) è addirittura leggermente inferiore a quanto previsto nel 2022.

L’autonomia dell’auto può essere estesa durante la marcia attivando una nuova impostazione del sistema di guida. Il lancio della nuova vettura segna l’introduzione di una modalità Max Range per i modelli completamente elettrici della nuova gamma di BMW Serie 7. In questa modalità, la potenza motrice e la velocità massima sono attentamente limitate e le funzioni di comfort vengono ridotte, consentendo di aumentare l’autonomia di circa il 15-25%.

Le specifiche standard per la BMW i7 M70 xDrive includono sospensioni pneumatiche adattive a due assi specifiche per M con ammortizzatori a controllo elettronico e autolivellamento automatico. Le molle pneumatiche specifiche M con volume ridotto e un profilo di rotolamento adattato aumentano rispettivamente di sei il numero di vibrazioni sull’asse anteriore e posteriore e forniscono un collegamento notevolmente diretto con la carrozzeria del veicolo. L’idraulica specifica M viene utilizzata anche per ottimizzare la risposta dell’ammortizzatore.

Insieme a tutte le altre varianti della berlina di lusso, il veicolo viene prodotto nello stabilimento BMW di Dingolfing. Il lancio sul mercato globale della nuova auto inizierà nella seconda metà di quest’anno. BMW non ha ancora annunciato i prezzi di questo modello.