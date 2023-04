BMW, Pieter Nota: ‘Nel 2023 ci aspettiamo una crescita delle vendite’

Il primo trimestre del 2023 si è chiuso positivamente per il Gruppo BMW in quanto ha registrato una crescita molto importante delle vendite di veicoli completamente elettrici. Parliamo di un +83,2%.

In totale, il gruppo automobilistico tedesco ha consegnato 64.647 EV tra BMW e Mini nei primi tre mesi dell’anno. Pieter Nota, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG e responsabile per clienti, marchi e vendite, ha commentato questi importanti risultati.

“La nostra solida gamma di prodotti continua a ispirare i nostri clienti in tutto il mondo. I nostri veicoli completamente elettrici, in particolare, stanno beneficiando dell’elevata domanda in tutto il mondo. Siamo stati quindi in grado di mantenere il ritmo dinamico della nostra crescita della mobilità elettrica nel primo trimestre. Il BMW Group è sulla buona strada per una leggera crescita delle vendite nell’intero anno 2023. I principali driver di crescita nel 2023 saranno i veicoli completamente elettrici e i modelli del segmento premium di fascia alta, come la nuova BMW i7, la nuova BMW Serie 7, il BMW XM e il BMW X7 aggiornato”, ha detto Nota.