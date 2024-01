BMW i5 Touring M60 xDrive: debutto imminente [VIDEO TEASER]

BMW i5 Touring M60 xDrive sta per arrivare. Nelle scorse ore BMW M ha pubblicato un breve video teaser della futura i5 Touring, puramente elettrica. Anche se non ha specificato di quale versione si tratta, molto probabilmente si tratta della M60 xDrive. Questa versione, disponibile anche sulla berlina i5, offrirà 2 motori elettrici, 601 CV e una batteria da 81,2 kWh. Molto probabilmente questi valori rimarranno identici anche per la futura i5 Touring.

BMW i5 Touring M60 xDrive del 2024 anticipata in un video prima della presentazione imminente

Dopo aver visto vari teaser, foto spia, rendering e disegni di brevetti trapelati, siamo ora abbastanza familiari con il design della Serie 5 e dell’i5 Touring. La versione wagon condivide il frontale con la berlina, ma presenta una linea del tetto ridisegnata e una parte posteriore caratterizzata da sottili luci a LED.

Per quanto riguarda la BMW i5 Touring M60 xDrive, evidenziata nel breve video sopra, questa wagon sarà caratterizzata da un body kit realizzato secondo la visione BMW M, conferendo un aspetto più sportivo al veicolo. Le differenze rispetto alla i5 standard includono paraurti specifici, calotte degli specchietti più aerodinamiche, cerchi delle ruote di diametro maggiore e una serie di badge M sugli esterni.

Tuttavia, la wagon elettrica non avrà un aspetto così estremo come la M5 Touring, che si posizionerà al vertice della gamma con un propulsore ibrido plug-in, basato su un V8, ancora più potente. La casa automobilistica tedesca ha già confermato che la prossima BMW i5 Touring sarà disponibile in 27 paesi dell’Unione Europea, tra cui Regno Unito, Norvegia, Svizzera, Giappone e Taiwan. Quindi niente Nord America.