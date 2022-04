BMW i4 eDrive40: drifting elettrico da antologia [Video]

Un bel video mostra la BMW i4 eDrive40 impegnata ad affrontare a ritmo vigoroso le 99 curve della Montagna di Tianmen, in Cina. In questa difficile cornice ambientale, il bravissimo pilota mette a frutto la sua padronanza nell’arte del driting. Durante la salita, si concede pure qualche donut, per aggiungere ulteriori dosi di adrenalina allo show.

L’auto elettrica bavarese affronta con grazia la sinuosa planimetria, che fa di questo serpentone una delle strade più difficili al mondo. Grande la freddezza del driver, capace di danzare fra i tornanti con straordinaria naturalezza, assecondato a dovere dall’auto tedesca a batteria.

BMW i4: primo contatto con il bolide silenzioso Guarda le altre 29 fotografie →

Come già detto, si tratta della BMW i4 eDrive40 a trazione posteriore. Anche se questa è la versione di ingresso alla gamma, i suoi 340 cavalli sembrano farla volare nella difficile salita. Il baricentro basso e la spinta istantanea aiutano nell’impresa, nonostante gli oltre 2000 chilogrammi di peso letti alla bilancia.

Manca però il sound delle vetture sportive endotermiche della casa dell’elica blu. Chi non è così romantico come me, si farà bastare i funambolismi espressi nel video, ritenendoli completamente appaganti. Vedendo come corre questa BMW i4 eDrive40, ci si chiede cosa avrebbe saputo fare, nella stessa cornice espressiva, la ben più muscolosa M50…