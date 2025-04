BMW si prepara a rivoluzionare l’esperienza di guida con il lancio di HypersonX, un avanzato sistema sonoro che debutterà sui modelli elettrici della Neue Klasse nel 2025. Questo suono innovativo, composto da 43 segnali acustici e specifici suoni di guida, promette di trasformare l’interazione tra conducente e veicolo in un’esperienza immersiva ed emozionale.

Un nuovo sistema rivoluzionario

Il nuovo sistema rappresenta un importante passo avanti nell’evoluzione dell’identità acustica del marchio bavarese. Progettato per integrarsi perfettamente con il rivoluzionario BMW Operating System X e una nuova unità di controllo audio, HypersonX offre un’architettura sonora che enfatizza il carattere del veicolo e migliora l’esperienza di guida in ogni situazione.

“Volevamo conferire ai modelli della Neue Klasse un carattere distintivo e immediatamente riconoscibile attraverso il suono,” spiega Renzo Vitale, Creative Director di Sound Design di BMW Group. La sua squadra ha lavorato intensamente per creare un’identità sonora basata su precisione, calore e leggerezza, capace di stabilire una connessione emozionale diretta con il conducente.

I suoni di HypersonX traggono ispirazione dalla natura e da strutture artistiche e scientifiche. Rispetto ai sistemi precedenti, i toni fondamentali sono stati ridotti, ma arricchiti con una nuova dimensione sonora che offre maggiore profondità e colore. Ad esempio, durante l’accelerazione, il conducente percepisce di attraversare strati tridimensionali di suono, amplificando la sensazione di dinamismo tipica di BMW.

Suoni innovativi

Un elemento particolarmente interessante di questo suono innovativo è l’attenzione rivolta alla componente umana. Le frequenze medie e basse sono state enfatizzate per creare un’atmosfera acustica equilibrata e accogliente. Inoltre, un tocco distintivo è dato dall’incorporazione di elementi vocali registrati da un coro di dipendenti del BMW Group Design Studio in diverse lingue native, che infondono calore ed empatia ai suoni di benvenuto.

Il processo di sviluppo di HypersonX è stato straordinariamente complesso e ha comportato la generazione algoritmica di oltre nove milioni di istanze sonore basate sul DNA acustico di BMW. Queste tracce sono state poi filtrate e perfezionate per creare un’esperienza acustica coerente. Ogni situazione di guida è stata considerata per rafforzare il legame emozionale tra conducente e veicolo, contribuendo a definire la presenza sonora unica della nuova generazione di veicoli elettrici.

Un’esperienza di guida più coinvolgente

Con HypersonX, BMW non si limita a ridefinire l’esperienza di guida, ma eleva anche il concetto di sistema audio BMW. Questo approccio non solo migliora la qualità sonora, ma arricchisce l’identità del veicolo, rendendolo immediatamente riconoscibile. Grazie a questa innovazione, i modelli della Neue Klasse si distinguono non solo per il design e le prestazioni, ma anche per un’esperienza sonora unica nel suo genere.

In sintesi, il debutto di HypersonX nel 2025 segnerà una nuova era per i veicoli elettrici di BMW. Questo suono innovativo, combinato con un’attenzione meticolosa ai dettagli e all’interazione emozionale, ridefinirà gli standard dell’industria automobilistica, portando l’esperienza di guida a un livello completamente nuovo.