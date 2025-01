BMW: energia fotovoltaica generata sui tetti degli stabilimenti

BMW mostra grande attenzione verso l’ambiente. In questo solco si inserisce la scelta di dotare gli stabilimenti del marchio tedesco, operativi a Dingolfing e Regensburg, di ampie distese di pannelli fotovoltaici. I due siti produttivi saranno alimentati con energia elettrica rinnovabile generata direttamente sui loro tetti, con una potenza complessiva di 14 MWp.

La gestione degli impianti è stata affidata alla Sunrock Holding Deutschland GmbH, cui la casa dell’Elica Blu ha concesso in affitto gli spazi di copertura dei due complessi aziendali, ricevendone in cambio una fornitura diretta a partire dalla primavera del 2025, a condizioni vantaggiose.

Di particolare rilievo l’operazione relativa allo stabilimento BMW di Dingolfing, nel cui tetto sarà installato un impianto fotovoltaico con capacità di 11,1 MWp, facendone uno dei più potenti in servizio in Germania. Qui i moduli fotovoltaici andranno a coprire oltre 100 mila metri quadrati di copertura. Si stima una produzione annua di energia elettrica rinnovabile di 11,3 GWh.

La cifra scende a 2,9 GWh per il sito produttivo BMW di Regensburg, ma anche qui si riusciranno a coprire i fabbisogni aziendali. L’area destinata ai pannelli fotovoltaici sarà in questo caso di 25 mila metri quadrati. Presto l’avvio dei lavori, in entrambi gli stabilimenti, per rispettare le scadenze fissate negli accordi contrattuali.

Ecco le parole di Nicole Haft-Zboril (Head of BMW Group Real Estate Management): “Con questo progetto, non solo stiamo creando uno dei più grandi impianti fotovoltaici su tetto della Germania, ma stiamo anche promuovendo la produzione di energia rinnovabile direttamente nei siti degli stabilimenti del BMW Group”.