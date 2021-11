BMW Concept XM: svelato il prototipo che anticipa il SUV con il V8 plug-in da 750 CV

Tra le sorprese riservate alle celebrazioni dei 50 della divisione “M” di Bmw nelle ultime ore è stata svelata la più interessante e sensazionale. Stiamo parlando dell’inedita BMW Concept XM, prototipo di SUV di grandi dimensioni equipaggiato con un poderoso propulsore V8 ibrido plug-in da ben 750 CV. Svelato all’Art Basel Miami Beach 2021, questa futuristica concept anticipa la futura XM che sarà prodotta in serie a partire dalla fine del prossimo anno nell’impianto Bmw che si trova a Spartanburg, negli Stati Uniti.

Motore V8 ibrido da 750 CV

La futura XM diventerà la nuova ammiraglia a ruote alte della Casa elvetica, oltre a rappresentare il top di gamma della famiglia sportiva BMW Motorsport, visto che sarà la più potente “M” di tutti i tempi mai prodotta. Questo inedito modello sarà proposto infatti esclusivamente in versione “M” e sarà equipaggiato con powertrain ibrido plug-in dotato di motore V8 a benzina, in grado di sprigionare 750 CV e 1.000 Nm, mentre l’autonomia dichiarata in elettrico risulta pari a 80 km. Ricordiamo inoltre che oltre la XM, la divisione BMW M GmbH aveva prodotto fino ad oggi in maniera indipendente soltanto la storica M1 del 1978.

Design futuristico

Dal punto di vista stilistico, la XM Concept porta in dote un inedito linguaggio che si caratterizza per la nuova mascherina a doppio rene di grandi dimensioni, impreziosita da una cornice luminosa e chiamata a separare i futuristici proiettori a LED dalla forma sottile. Tra soluzioni che probabilmente non verranno ripresi dal modello di serie spiccano i proiettori supplementari a LED inglobati nei montanti anteriori, sopra il parabrezza.

Forme muscolose

Estremamente originale anche la vista laterale che sfoggia una vetratura rastremata nella zona posteriore, distinguendosi per un terzo montante massiccio che va a integrarsi con il lunotto molto inclinato. Decisamente particolari anche la forma degli enormi passaruota che ospitano i cerchi da 23 pollici e le nervature che caratterizzano la parte bassa degli sportelli. Il tutto viene esaltato dalla colorazione bicolore, con la parte superiore in bronzo e quella inferiore in grigio metallizzato. L’effetto scenico viene completato dalla coda che ospita un lunotto che si unisce idealmente alle barre sul tetto, proprio dove troviamo il logo Bmw inciso al laser. Stupefacenti anche i gruppi ottici a LED a forma di “L” che si estendono fino alle fiancate, così come i quattro scarichi triangolari incastonati nel grande estrattore d’aria.

Ambiente lounge

L’abitacolo della XM è un perfetto mix di lusso e sportività: sedili, pannelli porte, tunnel centrale e plancia sono rivestiti in pelle pregiata color marrone, mentre la console centrale orientata verso il guidatore risulta rifinita in carbonio e alluminio. Non manca il BMW Curved Display dedicato alla strumentazione digitale e al sistema di infotainment di ultima generazione con intelligenza artificiale. La zona posteriore si distingue invece per speciali sedili in pelle color petrolio, con finiture in velluto trapuntato a diamante, mentre il cielo risulta rivestito da una struttura prismatica. Non manca infine un lussuoso tappeto dove appoggiare i piedi e tre illuminazioni ambiente specifiche “M”.