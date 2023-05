BMW, Adrian van Hooydonk: ‘Il design delle nostre future auto sarà più pulito’

Mentre le scelte stilistiche di BMW per i suoi modelli recenti non hanno sempre trovato un’accoglienza calorosa tra il pubblico, sembra che il vento del cambiamento possa soffiare presto nel reparto design della storica casa automobilistica bavarese.

Il punto critico nel design BMW è rappresentato principalmente dalla griglia frontale in alcuni casi troppo invasiva. Questa ha diviso opinioni e stimolato dibattiti tra appassionati e addetti ai lavori. Tuttavia, Adrian van Hooydonk – Chief Design Officer del Gruppo BMW – ha aperto una finestra su un futuro diverso durante una recente intervista con Top Gear.

I prossimi modelli avranno un design più pulito

Secondo van Hooydonk, i futuri modelli di Bimmer potrebbero sfoggiare un aspetto più “pulito”, con griglie frontali potenzialmente meno dominanti. Questo rappresenterebbe un chiaro segnale di cambio di rotta nel percorso stilistico intrapreso dalla casa di Monaco.

Durante l’intervista, il capo designer ha evidenziato l’importanza del rinnovamento nel design, affermando: “Riteniamo che nel nostro lavoro dobbiamo continuare ad aggiungere nuovi elementi al design. Non possiamo continuare a ripetere ciò che abbiamo. A volte dobbiamo partire e fare cose nuove. Il motivo è che vogliamo avere successo anche tra 10 anni”.

L’affermazione rivela una visione lungimirante dell’azienda, attenta non solo alla tradizione, ma anche al futuro. Il CDO ha chiarito che lui e il suo team non introducono novità estetiche solo per provocare reazioni, ma hanno una chiara idea di dove vogliono portare il design tipico del produttore tedesco.

La griglia frontale viene progettata in base alle proporzioni della vettura

Parlando nello specifico della griglia, simbolo iconico della casa automobilistica tedesca, Adrian van Hooydonk ha ripercorso il percorso stilistico intrapreso fino ad ora, che ha visto la griglia evolversi da verticale a sottile, da larga a bassa.

Secondo il CDO, la forma della griglia non è un capriccio del designer, ma un elemento attentamente studiato in relazione alle proporzioni dell’intera vettura e all’espressione che si vuole trasmettere.

Guardando al futuro, però, il mantra sembra essere “design più pulito”, una dichiarazione che può preludere a una significativa evoluzione dell’identità visiva di BMW. Le parole di van Hooydonk suggeriscono un interessante futuro per il design dell’azienda, pronta a rispondere alle critiche e a perseguire una nuova direzione, sempre mantenendo uno sguardo fisso sul futuro.