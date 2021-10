‘Blasfemy’: una fusion digitale provocativa

Jim, l’artista virtuale dietro l’account jlord8 sui social media, è un pixel master di talento. Sottolinea in particolare il suo amore per i classici rimasterizzati degli anni ’80 e ’90, insieme alla sua passione personale per i modelli G-body di GM. Ma ciò non significa che non permetta alla concorrenza di interferire nei sui progetti.

Al contrario, visto che all’interno del suo universo immaginativo quasi tutto va bene, a volte nel creare le sue proprie carrozzerie va controcorrente rispetto a tutto ciò che riguarda crossover, SUV e pick-up.

Una proposta oltraggiosa

Questa volta, la sua ultima creazione si intitola semplicemente “Blasfemy!” Non c’è bisogno di molte spiegazioni sul suo focus… dal momento che la proposta arriva sotto forma di qualcosa di così oltraggioso che in realtà trasmette bellezza. Un punto di vista condiviso da molti dei suoi colleghi artisti virtuali, così come dalla gente normale, che è rimasta facilmente ipnotizzata da questa strana opera.

Si tratta di una coupé Chevy Monte Carlo a due porte con carrozzeria G che è stata fusa con la contemporanea Ford Mustang Fox Body. Il risultato è una Cabriolet con motore da 5,0 litri che è allo stesso tempo offensiva ed eccitante. È solo un mero desiderio, ma ciò non significa che non possiamo immaginare questa vettura unica come mezzo di trasporto per un trip di fine autunno in California.