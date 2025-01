La perdita del biglietto autostradale può trasformare un viaggio sereno in un’esperienza stressante per molti automobilisti. Nonostante l’introduzione del sistema di telepedaggio in Italia nel 1989 abbia semplificato la vita di numerosi utenti, il pagamento manuale resta ancora ampiamente utilizzato.

Biglietto autostradale: cosa fare in caso di smarrimento

Il biglietto autostradale, consegnato al casello di ingresso, è essenziale per calcolare correttamente il pedaggio autostrada dovuto all’uscita. In caso di smarrimento, le conseguenze possono essere pesanti: l’automobilista potrebbe dover pagare l’importo massimo, corrispondente all’intera tratta autostradale. Ad esempio, un viaggiatore che percorre l’A1 da Bologna a Milano, ma perde il biglietto, rischia di vedersi addebitare il costo della tratta Napoli-Milano, la più lunga.

Per affrontare questa situazione, la normativa consente di contestare l’addebito firmando un’autocertificazione che dichiari il casello di ingresso effettivo. In seguito, l’automobilista ha 15 giorni per risolvere il problema, sia ritrovando il biglietto sia saldando l’importo corretto. Tuttavia, questo iter può risultare complesso e fonte di ansia, motivo per cui è fondamentale prestare attenzione alla conservazione del biglietto.

L’alternativa è il telepedaggio

Una soluzione pratica per evitare questi inconvenienti è rappresentata dal telepedaggio. Questo sistema consente il pagamento automatico del pedaggio, eliminando la necessità di fermarsi al casello dell’autostrada e azzerando il rischio di smarrire il biglietto. Inoltre, contribuisce a ridurre le code e a migliorare il flusso del traffico, un vantaggio particolarmente significativo in un contesto in cui circa metà della rete autostradale italiana subirà aumenti tariffari fino all’1,8% entro il 2025.

Per chi preferisce continuare a utilizzare il metodo tradizionale, è consigliabile conservare il biglietto in un luogo sicuro e facilmente accessibile durante il viaggio. Questo semplice accorgimento può evitare disagi importanti e garantire un’esperienza di viaggio più tranquilla.