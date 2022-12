Bertone GB110: una hypercar per la rinascita del marchio

Bertone, celebre carrozzeria e marchio automobilistico italiano, fondato nel 1912 e purtroppo fallito nel 2014, torna a nuova vita lanciando una nuova ed incredibile hypercar battezzata Bertone GB110.

Bertone GB110: il modello del rilancio

L’inedita vettura ad altissime prestazioni targata Bertone sarà prodotta in serie limitata e il suo nome – GB110 – celebra i 110 anni di fondazione dell’azienda creata a Torino dal fondatore Giovanni Bertone. Dopo aver creato alcuni dei modelli più iconici dell’automobilismo italiano, il marchio torinese ritorna dall’oblio grazie al rilancio dei fratelli Mauro and Jean-Franck Ricci, nuovi proprietari dell’azienda che hanno il desiderio di rilanciare il brand con la creazione di modelli super esclusivi, prodotti in piccola serie.

Bertone GB110: solo 33 unità

Realizzata in soli 33 esemplari, la GB110 sarà quindi il primo modello di una serie di vetture esotiche ed estreme dedicate a quei collezionisti che amano la guida ad alte prestazioni, frutto di un sapiente mix di tradizione e sofisticate tecnologie.

Design legato alla tradizione

Il design della vettura ha orti richiami alla tradizione italiana. Lo stile è quello di una coupé a motore centrale, impreziosito da portiere che si aprono verticalmente. Quest’ultima sfoggia una parte inferiore vetrata che ispira alla concept Lamborghini Marzal del 1967. Altri richiami arrivano dalla fiancata che ricorda quella della Lancia Stratos Zero (1970).

Meccanica raffinata

La nuova hypercar si distingue per l’adozione di una meccanica tradizionale, priva di qualsiasi forma di elettrificazione, mentre l’alimentazione viene affidata ai carburanti sintetici. Al momento la cilindrata e il frazionamento del motore sono avvolti nel mistero, quello che è certo è che la vettura è in grado di erogare fino a 1.100 CV a 8.390 giri e 1.100 Nm di coppia massima. La partnership siglata con la Select Fuel, realtà specializzata nel settore dei combustibili alternativi, il propulsore della vettura può essere alimentato da un carburante sintetico ricavato da scarti plastici. Secondo le prestazioni comunicati dal Costruttore, la GB110 brucia lo e scatto da 0 a 100 km/h in 2,79 secondi, quello da 0 a 200 km/h in 6,79 ed è in grado di passare da 0 a 300 km/h in 14 secondi, mentre la velocità di punta è di ben 380 km/h.

Potenza e coppia vengono scaricati sulla trazione integrale e gestiti da un cambio a sette rapporti. Il peso della vettura è in vece di appena 1.520 kg, grazie all’uso di materiali ultraleggeri. La GB110 può contare su sospensioni a doppi triangoli con ammortizzatori regolabili a quattro vie, mentre i cerchi da 21 pollici all’anteriore da 22 al posteriore sono rispettivamente avvolti da pneumatici che misurano 255/30 e 335/35.