Bentley Flying Spur: 782 CV di potenza grazie al sistema ibrido

La Bentley Flying Spur, la Grand Tourer a quattro porte per eccellenza, è destinata a rinascere con il nuovo propulsore Ultra Performance Hybrid da 782 CV. Presentato di recente sulla nuova Continental GT Speed, il nuovissimo propulsore ibrido V8 orientato alle prestazioni renderà la nuova Flying Spur la vettura a quattro porte più potente, più dinamica e più efficiente di tutti i 105 anni di storia di Bentley. La nuova Flying Spur sostituirà il modello attuale, lanciato nel 2019.

Una cavalleria pronta alla carica

Con 782 CV e 1000 Nm disponibili grazie all’unione di un nuovo motore V8 biturbo da 4,0 litri con un motore elettrico potente ma compatto, il gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid è il futuro di Bentley, in grado di offrire una flessibilità sorprendente. Prestazioni da supercar incredibilmente sofisticate. Quando sarà montato sulla nuova Flying Spur, il gruppo propulsore darà vita alla berlina Bentley più esuberante di sempre: potente e tranquilla in egual misura, con l’ulteriore vantaggio di una guida elettrica silenziosa per almeno 45 miglia. Per la Flying Spur, le emissioni di CO2 saranno inferiori a 40 g/km, con un’autonomia complessiva di oltre 500 miglia: una gran turismo davvero moderna.

Bentley Flying Spur, un motore fondamentale

Il nuovo gruppo propulsore segue la lunga tradizione di Bentley di integrare i motori a combustione leader di categoria con tecnologie per aumentare le prestazioni. La sovralimentazione negli anni Venti è stato il primo passo verso l’uso del turbocompressore che è fiorito a partire dagli anni Ottanta a oggi. Ora Bentley compie un ulteriore gradino in alto, offrendo prestazioni ancora più elevate grazie alla “sovralimentazione”, utilizzando un potente sistema ibrido per creare il gruppo propulsore tecnologicamente più avanzato e più potente nella lunga storia di Bentley. Il nuovo sistema eroga quasi 150 CV in più rispetto al motore W12 dell’attuale Flying Spur Speed, con una coppia aggiuntiva di 100 Nm.

Grazie alla combinazione del motore V8 e dell’energia elettrica, gli ingegneri Bentley sono stati in grado di fornire una potenza e una coppia migliori in tutta la gamma di giri. Questo include una spinta vitale dal motore elettrico per una forte accelerazione dalle basse velocità e per tutta la gamma media, combinata con un aumento delle prestazioni del motore V8 anche a velocità più elevate. Una quantità significativa di sviluppo è stata investita anche nel suono dello scarico, enfatizzando la qualità del piano trasversale, senza l’uso di miglioramenti artificiali ed elettronici.