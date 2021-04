Bentley Continental GT V8 Equinox: edizione speciale per il Giappone

I giapponesi hanno un amore sviscerato per le automobili esotiche, oltre a poter vantare di essere appassionati collezionisti di vetture rare ed esclusive. Proprio per questi motivi, le Case automobilistiche internazionali riservano al solo mercato nipponico serie speciali decisamente superlative, come ad esempio la nuova Bentley Continental GT V8 Equinox, realizzata dal reparto Mulliner appositamente per il Paese del Sol Levante.

Look esclusivo e raffinato

Esternamente la GT V8 Equinox sfoggia una livrea monocromatica impreziosita da numerosi dettagli e componenti di stile unici nel loro genere. Le colorazioni esterne disponibili sono Onyx o Glacier White che risultano enfatizzate da componenti in fibra di carbonio lucida come ad esempio splitter anteriore, diffusore posteriore, spoiler posteriore e minigonne laterali. L’effetto scenico viene completato dalla presenza dei cerchi in lega da 22 pollici rifiniti con una speciale vernice tungsteno metallizzato.

Salotto sportivo

All’interno dell’abitacolo ritroviamo il tema monocromatico continua, rappresentato dai rivestimenti in pelle Beluga Black impreziositi da cuciture in contrasto color argento che risultano dedicate anche al volante sportivo. Inserti color argento personalizzano anche l’intera plancia e il profilo dei tappetini firmati Mulliner. Ricordiamo infatti che tutti gli interni sono realizzati a mano dagli abili artigiani del reparto Mulliner di Bentley che lavora nello stabilimento di Crewe, in Inghilterra.

Prestazioni da supercar

Sotto il muscoloso cofano della Bentley Continental GT V8 Equinox batte il poderoso V8 biturbo da 4.0 litri in grado di sviluppare la bellezza di 540 cavalli e 770 Nm di coppia massima. Grazie a questi numeri la vettura raggiunge i 328 km/h di velocità massima e brucia lo scatto da zero a 100 km/h in meno di 4 secondi.