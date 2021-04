Bentley Bentayga Hybrid by Mulliner: esclusiva one-off al Salone di Shanghai

La Bentley Bentayga è senza dubbio uno dei SUV più lussuosi e opulenti presenti sul mercato. Il SUV della “B” alata offre infatti il massimo di esclusività, sia in termini di materiali che di prestazioni, inoltre non passano in secondo piano i livelli altissimi di personalizzazione che mette a disposizione dell’esigente clientela. Un esempio lampante di questo tipo arriva dalla Cina, dove uno speciale cliente ha commissionato al reparto Mulliner (divisione speciale dedicata al taylor made di Bentley), una particolare Bentayga Hybrid, personalizzata di tutto punto.

Verde Viridian

Questa speciale Bentayga Hybrid realizzata in esemplare unico si riconosce immediatamente per la speciale livrea esterna “verde Viridian”, ammirata per la prima volta sulla concept EXP 10 Speed 6. Questa speciale colorazione è impreziosita da una trama ambra e oro che, a seconda della luce, riflette anche sfumature verde chiaro e blu. La medesima tinta viene riportata anche sui cerchi in lega da 22 pollici bicolore.

Lusso a profusione

L’ambiente interno è completamente rivestito in pelle Cumbrian – anch’essa di colore verde – con cuciture impuntature in tinta e cuciture bianche. La plancia e altri dettagli sono impreziositi da inserti in materiali preziosi, sempre di colore verde, inoltre i passeggeri posteriori sono coccolati da calici di cristalli per lo champagne che trova posto in uno spazio refrigerato. Strumentazione e infotainment rimangono quelli della Bentayga “standard”, non manca infatti il display da 10,9 pollici che permette di gestire anche la connettività per smartphone.

Ibrida Plug-in

Sottopelle si nasconde una raffinata meccanica ibrida plug-in che abbina un V6 da 3.0 litri ad un motore elettrico per una potenza totale di 443 CV e 700 Nm di coppia. L’unità elettrica è alimentata da una batteria al litio da 17,3 kWh che permette di percorrere circa 50 km a zero emissioni (ciclo di omologazione NEDC). Questa speciale Bentayga sarà una delle protagoniste del Motor Show di Shanghai che si svolgerà dal 21 al 28 aprile. Il prezzo della vettura è attualmente riservato.