Bentley amplia la gamma di verniciature satinate per le sue auto di lusso

Bentley è un marchio di grande prestigio, che dedica molte attenzioni ai clienti, per soddisfare al meglio le loro esigenze. In questa prospettiva va letta la decisione di ampliare la gamma di verniciature satinate su misura per i suoi modelli, con dieci nuove opzioni cromatiche. Ora il catalogo comprende quindici tonalità esclusive di questa specie, che allargano le possibilità di personalizzazione offerte agli acquirenti.

Alle finiture di vernice satinata del catalogo “ordinario”, si affiancano quelle completamente personalizzate che ciascun proprietario può chiedere a Mulliner, avvalendosi del supporto del suo team di progettazione interno. La nuova gamma spazia dai toni classici e sobri a quelli più vistosi ed audaci, per dare ai committenti la possibilità di confezionarsi un prodotto quanto più aderente ai gusti personali.

Effetti luminosi speciali sulla carrozzeria

Per chi non lo sapesse, le vernici satinate hanno la capacità di disperdere le particelle di luce su ampie superfici, a differenza delle vernici lucide, che le riflettono come uno specchio. Gli effetti che ne derivano sono particolari e distintivi, in linea con i desideri dei clienti Bentley. Per conferire una simile finitura a un’automobile, bisogna seguire un lungo processo che, nel caso del marchio inglese, richiede fino a 55 ore di lavoro per l’esecuzione completa del ciclo di verniciatura.

L’applicazione avviene a mano nell’Excellence Center, ad opera di qualificati artigiani, che assicurano un risultato perfetto e uniforme, certificato dal team di qualità aziendale. Fra qualche mese il ciclo sarà spostato nel nuovo e modernissimo Paint Shop, il cui debutto operativo avverrà nel 2025. La scelta del ventaglio cromatico per le finiture di fresco conio è avvenuta a cura di una squadra di esperti, traendo ispirazione dalle tecnologie e dalle mode del momento. Dalle immagini diffuse da Bentley, sembra che le tinte siano intonate alla nobiltà dei modelli del marchio.

La lista delle verniciature Bentley satinate

La casa di Crewe punta ad offrire ai clienti opzioni sempre più ampie per la personalizzazione della loro auto. Il successo della formula è confortato dal fatto che nel 2023 ben il 75% degli acquirenti ha scelto di aggiungere contenuti Mulliner al proprio modello. L’ampliamento della gamma di vernici satinate rientra nella filosofia bespoke. Segue l’elenco delle nuance di questo tipo, applicabili a tutti i modelli del listino.

• Anthracite Satin

• Royal Ebony Satin

• Storm Grey Satin

• Light Sapphire Satin

• Sequin Blue Satin

• Topaz Blue Satin

• Orange Flame Satin

• Alpine Green Satin

• British Racing Green Satin

• Candy Red Satin

• Cricket Ball Satin

• Extreme Silver Satin

• Light Grey Satin

• Arctica Satin

• Old English White Satin