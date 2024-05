La quarta generazione della Bentley Continental GT sarà svelata a giugno, segnando un nuovo capitolo nella storia della casa automobilistica britannica. Lanciata originariamente nel 2002, la Continental GT ha ridefinito il concetto di coupé gran turismo per il marchio inglese. Ispirata alla leggendaria Continental R Type del 1952, allora considerata la quattro posti più veloce al mondo, questa vettura ha incarnato l’essenza del Gran Turismo, combinando potenza, eleganza e prestazioni.

Esordio per l’Ultra Performance Hybrid

La nuova Continental GT si distingue come l’auto stradale più potente e dinamica mai prodotta da Bentley in oltre un secolo. Al centro di questa evoluzione c’è l’inedito propulsore Ultra Performance Hybrid, capace di erogare 728 CV e una coppia massima di 1.000 Nm. Questo sistema ibrido consente anche un’autonomia di 80 chilometri in modalità totalmente elettrica, garantendo una guida sostenibile senza compromettere le prestazioni.

Il telaio della nuova Continental GT è stato progettato per offrire un’esperienza di guida eccezionale. Include trazione integrale attiva con torque vectoring, quattro ruote sterzanti, differenziale a slittamento limitato elettronico e controllo antirollio attivo a 48 V. Inoltre, i nuovi ammortizzatori a doppia valvola migliorano ulteriormente il comfort e la stabilità del veicolo.

Bentley Continental GT 2024 a giugno

La Continental GT di quarta generazione non solo rappresenta il culmine della tecnologia e dell’ingegneria di Bentley, ma rafforza anche l’eredità del marchio, continuando a combinare lusso e prestazioni in modo unico. Con il suo design elegante e le sue prestazioni impressionanti, questa vettura è destinata a diventare un nuovo punto di riferimento nel mondo delle auto di lusso. Attendiamo dunque giugno 2024 per vederla.