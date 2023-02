Bayon FB77: elettrica cinese con batteria allo stato solido

La Cina è all’avanguardia per lo sviluppo delle batterie, fondamentali per la diffusione delle auto elettriche. Infatti, queste sono indissolubilmente legate all’evoluzione degli accumulatori. Così, non sorprende che la prima vettura con batteria allo stato solido arrivi da quelle latitudini. Si chiama Boaya FB77 ed ha le caratteristiche di una berlina con il plus di essere portatrice di un’innovazione fondamentale.

Baoya FB77: una berlina filante ed aerodinamica

Nato da una partnership tra FAW-Jilin e Shandong Baoya New Energy Automobile, il brand Baoya dovrebbe avviare la produzione della FB77 per la fine dell’anno. La fase finale della sperimentazione era partita da luglio 2021 prima di subire uno stop per via della pandemia. Il design si presenta aerodinamico e filante e sarebbe opera del lavoro di Pininfarina.

Promette oltre 600 km di autonomia

Il fiore all’occhiello della Boaya FB77 è rappresentato dalla batteria a stato solido realizzata dalla Shandong Baoya New Energy Automobile. Questa potrebbe offrire, il condizionale è d’obbligo, un’autonomia di circa 600 chilometri. Inoltre, dovrebbe risultare meno infiammabile, ma soprattutto, più rapida nella fase di ricarica, in confronto alle batterie a litio convenzionali.

Realizzata su una piattaforma modulare

Rimane da capire quali siano gli effettivi tempi di ricarica, per una vettura che ospita una tecnologia che presto arriverà anche anche sulle vetture europee. Nel frattempo, non è ancora chiaro se arriverà nel Vecchio Continente, magari in anticipo sulle concorrenti del mercato europeo. Comunque, sulla medesima piattaforma modulare saranno realizzati in futuro anche un SUV ed un veicolo tuttospazio in stile MPV.