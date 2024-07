In Cina, l’industria delle batterie per auto elettriche al litio-ferro-fosfato (LFP) sta vivendo una fase di rapida evoluzione, con aziende come BYD che hanno fatto scuola con innovazioni come la “Blade Battery“. Questa batteria si distingue per le sue celle allungate, simili a lame, che permettono una costruzione cell-to-pack più compatta e efficiente. Tuttavia, la leadership di BYD nel settore sta ora trovando una nuova sfida proveniente da Geely, un’altra gigante dell’auto elettrica.

Fino a poco tempo fa, Geely utilizzava le blade battery di BYD per i suoi veicoli elettrici. Recentemente, tuttavia, ha deciso di prendere un nuovo percorso di indipendenza tecnologica, collaborando con importanti attori come CATL, Farasis Energy e LG Energy Solutions. Il risultato di questa collaborazione è la “Aegis Short Blade Battery“, una batteria LFP che si ispira alla tecnologia di BYD ma con caratteristiche proprie distintive.

Batterie per auto elettriche, scopriamo la “Short Blade”

La “Short Blade” si fa notare per alcuni additivi innovativi che migliorano la sua permeabilità e capacità di sostenere ricariche ad alta potenza. Geely promette tempi di ricarica impressionanti: da 10% a 80% in soli 26 minuti, con la possibilità di scendere fino a 17 minuti sotto condizioni ottimali. Sebbene manchino ancora valutazioni indipendenti, queste specifiche mettono la “Short Blade” in una posizione promettente nel mercato.

L’aspetto forse più rivoluzionario è la densità energetica della batteria, che raggiunge i 192 Wh/kg, una delle più alte tra le batterie LFP attualmente disponibili. Inoltre, Geely afferma che la batteria può resistere fino a 3.500 cicli di ricarica (circa 1 milione di km) mantenendo elevate prestazioni, un indicatore chiave di durabilità e affidabilità.

Oltre a queste prestazioni tecniche, la “Aegis Short Blade” è anche progettata per essere particolarmente sicura, grazie alla sua stabilità termica. Queste caratteristiche sono destinate a fare della nuova batteria un elemento chiave nel SUV elettrico Galaxy E5 di Geely, lanciato di recente sul mercato cinese.

Con il debutto della “Aegis Short Blade”, Geely non solo rafforza la sua posizione nel mercato delle batterie elettriche, ma segnala anche un cambio di strategia che potrebbe alterare gli equilibri del settore, spingendo altre aziende a investire in tecnologie simili o superiori.