Aventador: è la Lamborghini V12 più venduta di sempre

Nessuna Lamborghini V12 è stata come lei a livello di vendite, l’Aventador, con la sua carriera decennale, ha battuto tutti i record con un numero impressionante fatto segnare nel mese di settembre 2020, quello di 10.000 esemplari venduti. Una cifra che va inquadrata nei risultati di vendita delle sue antenate che, tutte insieme, sono arrivate a poco più di 7.000 esemplari totali. Ecco, questo dato racchiude in sé tutto il successo commerciale di un’auto che fa parte di una nicchia sempre più rara, per via di quel frazionamento del motore così affascinante e capace di rendere l’esperienza di guida inarrivabile.

La LP 780-4 è il canto del cigno dell’Aventador

Nel 2021 è stata lanciata l’ultima Aventador, la LP 780-4, in cui la fibra di carbonio compare all’esterno ed all’interno, dove si mescola con l’Alcantara, mentre il motivo ad Y è presente in tutto l’abitacolo grazie ad una lavorazione speciale al laser. Questa serie limitata, prodotta in soli 350 esemplari, è spinta dall’ultima evoluzione del mitico V12 a 60° arrivato alla ragguardevole potenza di 780 CV! Lascerà spazio alle supercar dell’era ibrida, e per questo suo essere ancora così meravigliosamente termica ha già un valore inestimabile tra gli appassionati.

Un’auto innovativa per la storia del Brand e apprezzata dal cinema

Prima Lambo in assoluto ad avere il Drive Mode personalizzabile, con la modalità EGO che consente di gestire in maniera indipendente sterzo, motopropulsore, e sospensioni, l’Aventador è stata anche la prima vettura della Casa di Sant’Agata Bolognese a montare le 4 ruote sterzanti, ed ha implementato la sospensione adattiva Magneride. Inoltre, come altre illustre antenate, è stata apprezzata dal mondo del cinema, tanto che un esemplare di LP 700-4 targato Gotham 6498227 è stata guidata dal Batman del 2012 che fu interpretato, nell’occasione, da Christian Bale.