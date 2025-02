Chi percorre la via Laurentina deve prestare attenzione non solo alla strada, ma anche al proprio portafogli. Questa riflessione emerge dopo una recente ondata di multe che ha colpito gli automobilisti nel tratto compreso tra il cimitero e il bivio delle Quattro Strade, al confine con Pomezia. L’attivazione, operativa 24 ore su 24, di cinque autovelox ha portato a sanzioni per oltre 7.000 euro, con tredici verbali e una consistente decurtazione di punti patente.

Limite di velocità ridotto: fioccano le multe

La situazione ha scatenato l’indignazione dei residenti, costretti a rispettare un limite di velocità ridotto da 90 a 50 km/h. In particolare, due tratti in discesa risultano critici, rendendo quasi impossibile mantenere la velocità imposta. Lorella Seri, del Comitato Cinque Colline, sottolinea anche i pericoli aggiuntivi rappresentati dai mezzi pesanti che spesso spingono per superare.

Nonostante l’obiettivo dichiarato sia quello di prevenire incidenti su un tratto noto per la sua pericolosità, la comunità locale considera le misure adottate eccessive. Una petizione con 2.000 firme chiede di innalzare il limite a 70 km/h e di adottare soluzioni strutturali alternative per migliorare la sicurezza stradale.

Autovelox Laurentina: casi assurdi

Le testimonianze degli automobilisti multati sono emblematiche. Mauro Petruzzella, ad esempio, ha ricevuto dieci multe per un totale di quasi 9.000 euro, con una perdita di 100 punti dalla patente. In questo contesto, il Codacons si sta mobilitando per organizzare una difesa collettiva, con l’obiettivo di tutelare soprattutto i lavoratori pendolari, per i quali la sospensione della patente rappresenta un grave ostacolo alla possibilità di raggiungere il luogo di lavoro.

Le proteste si concentrano anche sulla scarsa comunicazione riguardo all’attivazione degli autovelox, installati mesi prima ma resi operativi a dicembre senza un adeguato preavviso. I residenti hanno reagito con iniziative spontanee, come l’affissione di lenzuola per avvertire gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo. Il caso della via Laurentina solleva interrogativi sull’equilibrio tra sicurezza stradale ed equità delle sanzioni, ponendo dubbi sull’efficacia di misure così restrittive per la prevenzione degli incidenti.