Gli automobilisti romani possono tirare un sospiro di sollievo: sono state annullate tutte le multe per sosta sulle strisce blu emesse erroneamente tra l’1 e l’8 gennaio 2025 nei confronti dei possessori di auto ibride ed elettriche regolarmente registrate.

Il guasto informatico registra multe sugli stalli blu

Un guasto informatico ha generato un disagio significativo per circa mille cittadini della Capitale, proprietari di veicoli ecologici, che si sono visti recapitare sanzioni da 29 euro nonostante il loro diritto alla sosta gratuita. Roma Servizi per la Mobilità ha attribuito l’inconveniente a un problema tecnico della società responsabile della manutenzione del sistema.

L’incidente ha scatenato una serie di proteste tra i cittadini coinvolti. Emblematico è il caso di un automobilista che, dopo aver ricevuto la multa ingiustificata, ha dovuto affrontare un lungo iter burocratico per ottenere chiarimenti. Solo dopo numerosi tentativi di contatto, l’amministrazione ha confermato via email l’errore, garantendo l’annullamento della sanzione.

Roma, caos contravvenzioni

Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio di vulnerabilità tecnologica che sta interessando la Capitale. A gennaio, infatti, un attacco informatico ha paralizzato i sistemi dell’Istituto di Previdenza e Assistenza (IPA), bloccando i pagamenti destinati agli iscritti e sollevando preoccupazioni sulla sicurezza digitale dell’amministrazione comunale.

In risposta a questi eventi, il consigliere Antonio De Santis di Azione ha presentato un’interrogazione, sottolineando l’urgenza di potenziare le infrastrutture informatiche cittadine. Roma Servizi per la Mobilità, dal canto suo, ha garantito il proprio impegno per evitare il ripetersi di simili inconvenienti, anche se rimane aperta la questione dell’efficienza dei sistemi tecnologici della città.