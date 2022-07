Automobilista impazzito distrugge l’auto della polizia [Video]

Un automobilista, nel Regno Unito, ha perso la pazienza ed ha usato la sua Audi come una sorta di panzer, distruggendo una vettura della polizia. Durante l’azione, ha danneggiato vistosamente la sua station wagon, arrecando diverse ferite ad altri veicoli parcheggiati sulla scena dei fatti. Ci si chiede cosa possa aver alimentato una simile follia.

L’automobilista è intrappolato

Guardando la “scena del crimine”, si nota un cortile abbastanza affollato di mezzi. Il tizio con l’Audi non può uscire, perché tappato dall’auto della polizia, lasciata in sosta alle sue spalle, durante l’attività di servizio. Altri mezzi a quattro ruote disposti nell’area gli impediscono una via d’uscita alternativa.

Che è successo?

Si può pensare che la sensazione di essere “sequestrato”, forse già vissuta in precedenza dall’automobilista, miscelata magari a una certa fretta per raggiungere il posto di lavoro (o qualcosa di paragonabile), siano le ragioni all’origine della sua ingiustificata condotta. Ovviamente, quella messa sul piatto è solo un’ipotesi, ma non riesco ad immaginare motivazioni di altra natura. Non penso che gli agenti fossero lì per cercare il tizio con l’Audi, altrimenti al suo tentativo di fuga gli uomini in divisa avrebbero reagito diversamente.

Bloccato e con fretta

Se anche le cose fossero andate come ipotizzato, la reazione dell’automobilista al posto guida della station wagon dei “quattro anelli” è stata assolutamente sproporzionata. Capisco il fastidio verso chi gli impedisce di uscire, ma ci sarebbero stati altri metodi più civili e meno dispendiosi per raggiungere lo stesso scopo. Qualcuno, nei commenti al video che immortala la scena, mette in evidenza il fatto che comunque il tizio ha centrato l’obiettivo di liberare velocemente la strada, guadagnando la libertà. A che prezzo però? Immagino i guai che lo aspettano, anche perché i poliziotti non digeriranno l’affronto…