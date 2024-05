Automobili Pininfarina Pura Vision, debutto al Villa d’Este

Il pluripremiato concept di design Automobili Pininfarina PURA Vision farà il suo debutto europeo sulle rive del Lago di Como, in Italia, al Concorso d’Eleganza Villa d’Este, il 24-26 maggio 2024. Il ritorno del marchio di lusso italiano è stato molto atteso dopo che la hyper GT elettrica pura Battista ha vinto l’ambito Design Award all’evento del 2021. Un risultato storico, che ha segnato la prima volta che un veicolo elettrico ha ricevuto un tale riconoscimento.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Situato sullo sfondo del lago di Como e del lussuoso hotel Villa d’Este, il salone è uno dei punti salienti del calendario automobilistico europeo. Riunisce i veicoli storici più raffinati, preziosi e influenti con le concept car più emozionanti, audaci e creative del mondo. Questo raduno di auto di fama mondiale, frequentato da clienti e collezionisti esigenti provenienti da tutto il mondo, offre l’opportunità esclusiva di provare per la prima volta in Europa il concept PURA Vision.

Concetto di Luxury Utility Vehicle (e-LUV) elettrico, audace e spettacolare, Automobili Pininfarina PURA Vision definisce il modello per la prossima generazione di modelli della Casa. La sua influenza si è già manifestata con la rivoluzionaria B95, la prima iperbarchetta elettrica pura al mondo.

Automobili Pininfarina Pura Vision, cosa offre

Con la sua silhouette elegante, le proporzioni drammatiche e la pulizia delle superfici, PURA Vision esprime la filosofia del design PURA di Automobili Pininfarina, trasformando senza sforzo il DNA dei modelli classici del passato di Pininfarina SpA per definire il futuro.

PURA Vision rappresenta una dichiarazione scultorea unica, con il suo cofano basso e i parafanghi alti ispirati all’iconica Cisitalia del 1947, il primo veicolo a entrare nella collezione del Museum of Modern Art (MoMA) di New York. Gli esterni sono caratterizzati da proporzioni audaci tra l’abitacolo e il posteriore che creano una presenza inconfondibile. La vetrata di PURA Vision e le porte del salone a tre aperture senza montanti consentono un accesso illimitato all’ampio abitacolo 2+2. Si ispira all’iconico design senza montanti della Lancia Florida, disegnata da Battista Farina negli anni Cinquanta, che ha ispirato la creatività della recente one-off Battista Cinquantacinque.

Abitacolo di lusso

I gioielli esterni sottolineano l’attenzione ai dettagli per cui Automobili Pininfarina è rinomata. Tra questi, la linea di cintura in alluminio anodizzato, progettata con precisione, che parte dal parabrezza e traccia un elegante arco ininterrotto intorno a PURA Vision. Il sofisticato abitacolo combina perfettamente il lusso artigianale con le tecnologie più avanzate. La morbida pelle semi-anilina si mescola con il caratteristico tessuto, creando un senso di lusso senza pari. All’occorrenza, un display centrale si solleva dalla console, mentre gli altoparlanti nei poggiatesta offrono zone audio individuali per ciascun occupante. A completare l’esperienza di viaggio su misura c’è un refrigeratore per vini integrato tra i due sedili posteriori, che assicura agli occupanti un lusso contemporaneo in tutti i sensi.