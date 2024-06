Automobili Pininfarina: la PURA Vision trionfa ai Red Dot Awards

Il concept di design Automobili Pininfarina PURA Vision è stato premiato con l’ambitissimo Red Dot Award: Design Concept 2024. Il premio è uno dei più ambiti sigilli di qualità dello stile a livello mondiale. La giuria, composta da designer, professori e giornalisti specializzati, esamina i progetti presentati in base alla qualità e all’innovazione del design e ha scelto PURA Vision come vincitore della categoria Design Concept di quest’anno.

Dave Amantea, Chief Design Officer di Automobili Pininfarina, ha dichiarato: “Vincere il Red Dot Award: Design Concept è un grande onore per il marchio e testimonia il duro lavoro e la dedizione di tutto il nostro team. La PURA Vision fa proprio il DNA dei veicoli iconici del passato di Pininfarina, per plasmare il futuro con linee affilate e un’estetica moderna. Si distingue da ogni angolazione e mette in mostra la nostra filosofia di design PURA, che sta ispirando la prossima generazione delle nostre auto“.

Un altro successo per Automobili Pininfarina

Quest’ultimo successo segue le precedenti vittorie ai premi di prodotto iF Design 2024 e agli International Design Awards 2024. Automobili Pininfarina PURA Vision rappresenta una speciale interpretazione di un veicolo di lusso, con proporzioni audaci tra l’abitacolo e la parte posteriore che combinano una bellezza senza tempo con dettagli raffinati per realizzare un’identità dinamica e una presenza inconfondibile.

Il cofano basso e i parafanghi alti, ispirati all’iconica Cisitalia del 1947, mostrano una chiara discendenza dal passato, mentre la vetrata e le porte del salone a tre aperture senza montanti offrono un accesso illimitato a un abitacolo 2+2 futuristico e lussuoso. PURA Vision si ispira anche all’iconico design senza montanti della Lancia Florida, che fu disegnata da Battista Farina negli anni Cinquanta e che ha dato vita alla creatività della recente one-off Battista Cinquantacinque.

Cura del dettaglio

I richiami di lusso esterni del concept di design PURA Vision sottolineano l’attenzione ai dettagli per i quali Automobili Pininfarina è rinomata. Tra questi, la linea di cintura in alluminio anodizzato, progettata con precisione, che parte dal parabrezza e traccia un elegante arco ininterrotto intorno al veicolo. Un’auto veramente speciale.