Autobahn: bocciata in Germania la proposta del limite a 130 km/h

Negli ultimi tempi, per la forte rappresentanza dei “Verdi” nel governo tedesco, ha tenuto banco il dibattito sulla possibile introduzione del tetto dei 130 km/h sui molti tratti di Autobahn dove non esistono limiti di velocità. Il Ministro dei Trasporti, Volker Wissing, ha respinto l’ennesima richiesta fatta dal partito ecologista che sostiene la coalizione di cui fa parte, ritenendo inutile un provvedimento restrittivo.

Bocciata la proposta sui limiti

I “Verdi”, oltre che al tema della sicurezza, si erano appellati a quello delle emissioni. Nella loro proposta di estensione del limite di 130 km/h a tutta la rete autostradale tedesca evidenziavano come un’andatura meno sostenuta riduca l’inquinamento e l’immissione di CO2 nell’atmosfera. L’appello, però, è stato respinto al mittente, per l’ennesima volta. In Germania, infatti, i ragionamenti non si piegano alla sola logica delle ideologie, ma si allargano a un più vasto campo di riflessione.

Le ragioni del governo

Volker Wissing, in quota al Partito Liberale Democratico, ha messo in evidenza alcuni dati empirici per irrobustire la sua ferrea posizione. Il Ministro dei Trasporti, infatti, ha detto che in Germania un calo della velocità lungo le strade sta già prendendo forma in via autonoma, per il rincaro del prezzo dei carburanti. Questo spinge molte persone a premere con meno entusiasmo sul pedale dell’acceleratore. Anche i proprietari di auto elettriche stanno seguendo la stessa condotta, per risparmiare la batteria.

Il caso folle della Bugatti sull’Autobahn

Tornando a quei tratti di Autobahn senza limiti, si ricorda il caso del tizio pizzicato con una Bugatti Chiron a 414 km/h. Questo modo di agire aveva fatto montare la rabbia di alcuni, creando lo spunto per sollevare il caso dei limiti, su iniziativa di certe forze politiche. Il comportamento di un singolo, però, non può limitare la libertà di tutti gli altri. Bisogna investire molto sull’educazione e sul senso civico, per far capire alla gente come andare su una strada pubblica alla velocità di un jet sia troppo pericoloso, oltre che folle.

I limiti sono nella maturità della gente

In Germania, in linea di massima, l’educazione stradale è buona e gli incidenti, nonostante l’assenza di limiti in buona parte della rete di Autobahn, non pagano dazio statistico agli altri paesi del mondo. Sulla pagine della Bild am Sonntag, il Ministro dei Trasporti tedesco è stato chiaro: “La velocità è responsabilità individuale dei cittadini, purché non si mettano in pericolo gli altri. Lo Stato dovrebbe restare fuori da questo aspetto”. È stato di parola.