Vecchia auto viaggia con una ruota che trema pericolosamente [Video]

Una vecchia e acciaccata Honda Odyssey del 2001 è la protagonista di un video esilarante ed ansiogeno. Nei fotogrammi si vede la grossa monovolume giapponese durante la marcia in una strada americana, dove suscita la curiosità degli altri, non tanto per l’appeal delle linee, che non seducono certo gli occhi. Qui, a richiamare l’attenzione ci pensa una ruota che trema in modo strano e potenzialmente pericoloso. Qualcuno ha immortalato la scena.

Si vede che la ruota posteriore sinistra trema come una persona ansiosa quando deve sostenere l’esame di maturità. Per fortuna non è successo nulla di preoccupante, ma la Honda Odyssey con la gomma ballerina ha scatenato la fantasia degli utenti dei social, alla ricerca delle cause e delle spiegazioni più simpatiche. Qualcuno ipotizza che la cosa, tutto sommato, possa servire a consumare a metà lo pneumatico incriminato, prolungandone la durata. Ovviamente si tratta di un commento ironico, ma del resto questo video cosa suscita se non ilarità, anche se condita da una certa apprensione?