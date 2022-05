Vecchia Fiat Panda: come salta in frenata! [Video]

Una vecchia Fiat Panda è la protagonista di un video esilarante, che la mostra mentre salta (quasi) come un canguro, durante un’azione frenante particolarmente vigorosa, in un tratto viario non proprio piatto. Lo show non è il frutto del caso, ma è stato cercato. Ovviamente non bisogna imitare simili condotte. Ad agevolare i funambolismi ci hanno pensato le condizioni non proprio ottimali della strada e lo stato di forma precario dell’auto. Il conducente ha fatto il resto.

Fa un certo effetto vedere una vecchia Fiat Panda arrestare la sua marcia in questo modo. Nel filmato, la piccola vettura della casa torinese sembra il mezzo ideale per far passare la stitichezza. Quasi una soluzione terapeutica per chi soffre di questo disturbo. Pare che l’azione sul comando del freno abbia avuto inizio alla velocità di 100 km/h. Da questa andatura, ci sono voluti circa 3 secondi per fermare completamente il veicolo. Le riprese, effettuate in modo amatoriale, sono state fatte in una strada isolata, ma il comportamento, anche se molto gradevole per l’umore di chi lo osserva, resta censurabile.

Ovviamente questo video ha raccolto moltissime visualizzazioni e tanti commenti simpatici. Un utente di YouTube, riferendosi al guidatore, ha scritto: “Al posto dell’ABS ha la foto di Padre Pio sul cruscotto“. Un altro ha parafrasato un noto claim, scrivendo: “Quattro salti in pandella“. Il campionario, però, è molto più vasto e colorito. Diciamo che la vecchia Fiat Panda saltellante ha messo di buon umore un po’ di gente, cosa che non guasta in tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Per chi non lo sapesse, lo stile di questa superutilitaria è stato firmato da Giorgetto Giugiaro per Italdesign. Le sue linee non sono da sogno, ma interpretano al meglio il tema della funzionalità, sviluppato nel modo più semplice e rigoroso.