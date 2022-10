Auto usate: l’importanza della certificazione nell’accordo Arval-Intergea

Una nuova realtà si affaccia sul mercato delle auto usate grazie all’agreement siglato da Arval Service Lease Italia e Gruppo Intergea per la rivendita dell’usato garantito e certificato Arval AutoSelect. In base all’accordo, il Gruppo presieduto da Alberto di Tanno si assicura l’esclusiva territoriale per il canale di vendita fisica nelle aree del centro-nord Italia.

Auto usate: in Italia +33% negli ultimi tre anni

L’espansione di strategie di vendita sempre più organizzate di vetture di seconda mano si ricollega all’attuale situazione di mercato. Complici l’emergenza sanitaria da Covid, prima, e successivamente il complicato scenario del comparto industriale e commerciale – che hanno comportato lunghi tempi di attesa per l’acquisto di un nuovo veicolo, aumenti dei prezzi di listino e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime e dei semiconduttori -, l’usato costituisce la soluzione più “ovvia” per acquistare un’auto.

E anche in questo caso si sono verificate delle conseguenze rilevanti: come evidenziato ad inizio settembre 2022 in un approfondimento de IlSole 24Ore, da una recente indagine basata sulle cifre dell’indice AGPI (che rileva i prezzi delle auto usate su AutoScout24 relativi ad annunci pubblicati da meno di 18 settimane e di vetture in vendita a meno di 250.000 euro), è emerso che nell’ultimo anno il mercato delle auto usate ha conosciuto un aumento medio del 20%. Di più: nell’arco di tre anni, il rialzo è cresciuto del 33%.

Auto usate: cosa chiedono i consumatori

Se le quotazioni dell’usato sono in crescita, nel tempo si è in parallelo acuita l’attenzione dei consumatori verso i beni da acquistare. In poche parole: si sta sempre più attenti alle garanzie delle aziende, si valutano condizioni di vendita vantaggiose, si punta alle proposte certificate.

Assistenza, certificazione, garanzie, distribuzione capillare

È in effetti fondamentale poter contare su una rete di vendita dell’usato in grado di offrire al consumatore una serie di servizi sempre più vicini a quelli che normalmente ci si aspetta nell’acquisto di un’auto nuova di fabbrica. Si tratta, nello specifico, dell’esigenza di avere a disposizione un’assistenza capillare, un usato certificato, vale a dire sicuro dal punto di vista della manutenzione già effettuata prima del riacquisto, della certezza di un basso numero di proprietari precedenti, del fatto che si tratti di vetture nelle migliori condizioni di esercizio e che non abbiano subito alcun incidente grave né guasti ripetuti, di una garanzia estesa con assistenza stradale, nonché di una rete distributiva capillare sul territorio.

I punti di forza dell’accordo

In base all’accordo sottoscritto fra Arval Service Lease Italia (azienda fra le principali in Italia nel settore del noleggio a lungo termine) e Gruppo Intergea (realtà di primo piano, a livello nazionale, nella distribuzione automotive) finalizzato alla rivendita dell’usato garantito e certificato Arval AutoSelect, l’obiettivo è proprio di offrire ai consumatori un “pacchetto” completo di vendita e servizi post-vendita.

Fra i punti-chiave delle strategie Arval AutoSelect:

Costante monitoraggio di ogni veicolo in vendita fin dalla data di prima immatricolazione, attraverso il regolare piano di manutenzione prescritto dalle Case costruttrici;

in vendita fin dalla data di prima immatricolazione, attraverso il regolare piano di manutenzione prescritto dalle Case costruttrici; Vetture uniproprietario ;

; Nessun incidente di rilievo;

di rilievo; Assenza di guasti ripetuti.

Con questi pre-requisiti portati in dote dalle vetture disponibili sul mercato dell’usato, gli utenti hanno a disposizione un’interessante offerta di auto usate che provengono dal settore del noleggio a lungo termine, confermata da un pacchetto di copertura di garanzia sui guasti e di assistenza stradale di 24 mesi, e di un network di distribuzione in grado di avvicinarsi fisicamente ai consumatori.

Cifre alla mano, Arval ha scelto di avvalersi di alcuni dei più qualificati professionisti nella vendita dell’usato, come appunto il Gruppo Intergea, che conta 124 punti vendita e 350 centri di assistenza distribuiti in 7 regioni del centro-nord Italia:

Valle D’Aosta;

Piemonte;

Liguria;

Lombardia;

Veneto;

Emilia Romagna;

Toscana.

Intergea: “Innovazione, attenzione ai clienti e presenza sul territorio”

Alberto Di Tanno, amministratore delegato e presidente di Gruppo Intergea, commenta con soddisfazione l’accordo siglato con Arval Service Lease per la distribuzione dell’usato di Arval AutoSelect:

“Essere stati selezionati per la distribuzione del prodotto Arval AutoSelect è per noi una conferma della professionalità e della competenza delle nostre concessionarie e al contempo un fiore all’occhiello perché ci permette di offrire ai nostri clienti un usato garantito e certificato lungo tutto il ciclo di vita del veicolo. Siamo inoltre orgogliosi di questa ulteriore partnership con Arval, perché testimonia il comune orientamento verso la qualità e il servizio al cliente che si unisce all’orientamento verso l’innovazione che è alla base del progetto Arval Store, inaugurato 3 anni fa con l’apertura del primo negozio a Torino a cui hanno fatto seguito quelle di Milano, Firenze, Perugia e, prossimamente, Padova e Bari”.

Arval Service Lease Italia: “Affrontare gli impegni di un mercato in profonda evoluzione”

Dal canto suo, Emmanuel Lufray, responsabile della Direzione Remarketing di Arval Service Lease Italia, osserva che il rinnovo della partnership con Intergea va anche ad intercettare e affrontare le sfide del mercato in completa evoluzione: