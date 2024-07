Auto usate 2024: i modelli preferiti dagli italiani per fascia di età

L’analisi delle preferenze di acquisto delle auto usate nei primi sei mesi del 2024 rivela interessanti tendenze tra le diverse fasce d’età degli italiani. Secondo uno studio svolto da Autohero, tra i principali rivenditori di auto usate in Europa, la maggioranza opta per i SUV, mentre la Generazione Z si distingue per una spiccata preferenza verso le city car e i marchi tedeschi. Le altre generazioni mantengono una predilezione per le auto italiane, con una maggiore eterogeneità nelle scelte.

Generazione Z, city car e berline dominano

I giovani sotto i 30 anni mostrano una chiara predilezione per le city car, che rappresentano il 40% degli acquisti. Seguono le berline con il 34% e i SUV con il 20%. I modelli più acquistati includono Ford Fiesta, BMW Serie 1 e Mercedes-Benz Classe A, con Volkswagen Polo e Golf VII a completare la classifica. Queste scelte riflettono il bisogno di veicoli compatti e maneggevoli, adatti a uno stile di vita dinamico e urbano.

Le auto usate preferite dai Millennials (30-40 anni)

I Millennials si dimostrano i più eterogenei nelle loro scelte di auto usate. Il 45% preferisce i SUV, con la Renault Captur al vertice delle preferenze. Seguono la berlina Golf VII e la citycar Smart Fortwo. Completano la top 5 altri due SUV: Fiat 500X e Jeep Renegade. Le city car e le berline rappresentano rispettivamente il 29% e il 16% delle loro scelte, indicando una domanda per veicoli pratici e versatili.

Generazione X (40-60 anni) e Baby Boomers (60-70 anni)

La Generazione X e i Baby Boomers mostrano una netta preferenza per i SUV, che costituiscono il 44% delle vendite. Le city car seguono con il 30% per la Generazione X e il 31% per i Baby Boomers, mentre le berline occupano il terzo posto con una quota del 12%. La Jeep Renegade è l’auto preferita dalla Generazione X, seguita da Renault Clio e Fiat 500X. Tra i Baby Boomers, la Volkswagen Polo e la Smart Fortwo dominano, con la Fiat 500X in terza posizione.

Over 70, Fiat Panda in vetta tra le auto usate

Gli over 70 confermano la loro affezione per la tradizione, con la Fiat Panda che domina le vendite. Completano la top 3 la Toyota Yaris e la Renault Captur. I SUV sono la tipologia di auto più popolare anche in questa fascia d’età, rappresentando il 44% degli acquisti, con le city car al 39% e le berline al 10%.