Le auto più vendute in Italia nel 2022

Con il 2022 si chiude un altro anno negativo per l’industria automobilistica. Il mercato dell’auto nel nostro paese si è avvicinato al minimo storico del 2013 (1.304.500 auto vendute) facendo registrare un totale, nei 12 mesi, di 1.316.702 immatricolazioni. Il che corrisponde a una flessione, rispetto al 2021, del -9,7% di unità vendute, nonostante nell’ultimo mese ci sia stato un balzo delle vendite, pari a 104.915, il 21% in più di dicembre 2021.

Quella di dicembre è la quinta crescita mensile consecutiva dopo una prima parte del 2022 in forte calo e conferma l’inversione di tendenza verificatasi in agosto, ma non modifica la valutazione sull’intero 2022 che ha fatto registrare un risultato catastrofico. Il ritorno a livelli normali per il mercato italiano, cioè superiori a 2.000.000 di unità annue, appare ancora molto lontano.

Il fattore che ha determinato l’inversione di tendenza è il miglioramento nelle forniture di microchip e di altri componenti essenziali per la costruzione di automobili la cui carenza aveva generato una crisi dell’offerta per la sopravvenuta incapacità dell’industria automobilistica di soddisfare pienamente la domanda.

E, almeno secondo le previsioni, nel 2023 dovrebbe continuare questa tendenza. Per fortuna, magra consolazione, all’interno dei nostri confini le auto più vendute sono italiane. La leader del mercato si riconferma ancora una volta la Fiat Panda con 105.384 unità vendute, davanti alla Lancia Ypsilon con 40.970 unità e alla Fiat 500 con 33.996 consegne.

Le 10 auto più vendute in Italia in assoluto

Fiat Panda, 105.384 Lancia Ypsilon, 40.970 Fiat 500, 33.996 Dacia Sandero, 33.922 Citroen C3, 31.878 Jeep Renegade, 29.953 Ford Puma, 29.477 Toyota Yaris, 27.813 Toyota Yaris Cross, 26.023 Peugeot 208, 25.826

Le auto a benzina più vendute nel 2022

Citroen C3, 23.245 Volkswagen T-Cross, 20.851 Peugeot 208, 18.499 Volkswagen T-Roc, 16.919 Toyota Aygo X, 14.681 Opel Corsa, 13.999 Volkswagen Polo, 11.501 Dacia Sandero, 11.453 Hyundai i10, 10.051 Ford Ecosport, 9.164

Le auto diesel più vendute nel 2022

Fiat 500X, 14.020 Peugeot 3008, 13.721 Jeep Renegade, 10.807 Audi Q3, 9.377 Fiat Tipo, 9.045 Jeep Compass, 8.649 Citroen C3, 8.633 Alfa Romeo Stelvio, 8.514 Volkswagen Tiguan, 8.218 Volkswagen T-Roc, 8.134

Le auto ibride più vendute nel 2022

Fiat Panda, 91.694 Lancia Ypsilon, 35.583 Ford Puma, 27.038 Fiat 500, 26.156 Toyota Yaris Cross, 26.023 Toyota Yaris, 22.020 Nissan Qashqai, 12.484 Kia Sportage, 12.216 Hyundai Tucson, 10.380 Toyota C-HR, 9.416

Le auto ibride plug-in più vendute nel 2022

Jeep Compass, 10.474 Jeep Renegade, 7.638 Lynk & Co 01, 4.353 Volvo XC40, 3.606 BMW X1, 2.438 Ford Kuga, 1.923 Audi Q3, 1.823 Peugeot 3008, 1.758 Renault Captur, 1.663 Mercedes GLE, 1.606

Le auto elettriche più vendute nel 2022

Fiat 500, 6.285 smart fortwo, 4.545 Tesla Model Y, 4.276 Dacia Spring, 2.825 Renault Twingo, 2.742 Peugeot 208, 2.122 MINI, 1.561 Volkswagen ID.3, 1.553 Renault Zoe, 1.442 Peugeot 2008, 1.369

Le auto Gpl più vendute nel 2022

Dacia Sandero, 22.469 Dacia Duster, 16.729 Renault Captur, 11.617 DR 4.0, 11.376 Fiat Panda, 10.089 Renault Clio, 5.964 Dacia Jogger, 5.499 Lancia Ypsilon, 5.253 DR 6.0, 3.146 Kia Stonic, 3.079

Le auto a metano più vendute nel 2022