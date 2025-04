Il fenomeno delle auto zombie continua a sorprendere il mercato automobilistico europeo, rivelando una realtà curiosa e affascinante. Parliamo di vetture immatricolate nel 2025, ma che erano uscite dai listini già da anni, e che riemergono grazie a scorte nascoste presso i concessionari o alla resistenza di modelli iconici nel tempo. Questi numeri, seppur limitati, raccontano storie di fedeltà automobilistica e di appassionati alla ricerca di occasioni irripetibili.

Auto insospettabili

Secondo i dati di Dataforce di marzo 2025, la trentenne Fiat Punto guida questa speciale classifica con 14 unità vendute dall’inizio dell’anno, di cui ben 4 solo nel mese di marzo. Ma non è l’unica rappresentante del marchio torinese a trovare nuovi proprietari: anche la Fiat Bravo ha registrato 8 vendite nel 2025, con metà delle immatricolazioni avvenute nello stesso mese.

Il fenomeno delle auto fuori produzione non si limita a un singolo brand, ma attraversa diversi marchi italiani. L’Alfa Romeo Giulietta, nonostante la sua uscita di scena, ha conquistato 4 acquirenti da gennaio, mentre la storica Lancia Delta – in attesa del suo ritorno ufficiale previsto per il 2028 – ha trovato 2 nuovi proprietari quest’anno. Questi dati sottolineano l’affetto duraturo verso modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo italiano.

Come va fuori dall’Italia

Oltre i confini nazionali, spiccano altre protagoniste del mercato delle vendite auto 2025. La Ford Fiesta, ad esempio, ha registrato 17 immatricolazioni nel primo trimestre, dimostrando come la compatta dell’Ovale Blu mantenga un certo fascino tra gli acquirenti. Ancora più sorprendente è il caso della Smart ForTwo, che con 79 unità vendute dall’inizio dell’anno lascia intendere l’esistenza di consistenti giacenze nei concessionari, pronte a soddisfare la domanda.

Nel segmento delle vetture elettriche, la Renault Zoe continua a brillare con 56 esemplari immatricolati nel 2025. Questo risultato evidenzia come, nonostante la crescente concorrenza nel settore, il modello francese mantenga un ruolo di rilievo tra le auto a zero emissioni. Una performance che testimonia la sua capacità di attrarre ancora una platea di estimatori.

Anche le sportive non deludono

Dal mondo premium, Audi non delude gli appassionati di sportive iconiche. La supercar R8 ha totalizzato 22 immatricolazioni, mentre la TT ha raggiunto quota 15 nello stesso periodo. Questi numeri dimostrano come i modelli di alta gamma possano continuare a vivere anche al di fuori delle strategie di rinnovo dei listini, trovando spazio nei garage di collezionisti e appassionati.

Chiudono il quadro alcuni casi isolati ma significativi, come la Nissan Micra, che ha trovato 3 nuovi proprietari, e singole vendite per modelli ormai rari come la Mercedes SLK e la Peugeot 108. Questi esempi dimostrano come il mercato delle auto zombie sia alimentato da una combinazione di nostalgia, passione e ricerca di affari unici.

In definitiva, questo particolare segmento di mercato offre uno spaccato interessante sulle dinamiche di acquisto e sulla capacità di alcuni modelli di resistere al tempo. Le vetture fuori produzione, lontane dal clamore delle novità, continuano a vivere una seconda vita, alimentate dall’entusiasmo di chi le considera pezzi unici e irripetibili della storia dell’automobilismo.