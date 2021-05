Alfa Romeo Giulietta Finale Edizione, il canto del cigno in Australia

Un paio di mesi fa avevamo dato l’addio all’Alfa Romeo Giulietta, compatta del Biscione sulla cresta dell’onda per ben 10 anni, andata in pensione purtroppo senza una erede diretta e salutata con una edizione speciale dedicata al mercato messicano. Ora però, scopriamo che l’addio alla Giulietta è stato temporaneamente rimandato per un po’ di tempo perché la Casa del Biscione ha deciso di lanciare una nuova serie speciale chiamata “Alfa Romeo Giulietta Finale Edizione” dedicata esclusivamente al mercato australiano.

Solo 35 esemplari

Questa “nuova” edizione speciale – che dovrebbe mettere definitivamente la parola fine alla lunga carriera della Giulietta – sarà realizzata in una tiratura limitata di appena 35 unità e venduta al prezzo di 48.950 dollari australiani (pari a circa 31.536 euro secondo il cambio attuale). La Giulietta Finale Edizione si basa sulla versione top di gamma “veloce” e risulta equipaggiata con il potente quattro cilindri turbo da 1.750 cc che eroga 236 CV e 340 Nm di coppia massima. Questi ultimi due valori vengono scaricati sulla trazione anteriore dotata di differenziale elettronico Q2 tramite l’uso di un cambio automatico doppia frizione TCT.

Look sportivo

Dal punto di vista estetico, la Finale Edizione si distingue per un kit estetico-aerodinamico dal carattere “corsaiolo” che include tra le altre cose minigonne laterali in tinta, estrattore d’aria sportivo che ingloba il doppio scarico sportivo Magneti Marelli, cerchi in lega da 18 pollici e fibra di carbonio dedicata alla griglia anteriore e alle calotte degli specchietti laterali.

L’abitacolo risulta impreziosito da cuciture in contrasto di colore giallo dedicate al volante in pelle, alla cuffia del cambio, ai tappetini e ad altri dettagli. La dotazione di serie include climatizzatore automatico bi-zona, impianto audio con sistema di navigazione e tetto apribile elettrico. La Giulietta Finale Edizione può essere personalizzata con le seguenti livree esterne: Alfa White, Anodized Blue e Magnesium Grey Matte.