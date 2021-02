Alfa Romeo Giulietta 110 Edizione: il canto del cigno in Messico

Abbiamo forse dato troppo presto l’addio alle scene dell’Alfa Romeo Giulietta progetto 940, che in Italia è stata ritirata dal mercato nel dicembre del 2020, terminando la sua produzione decennale presso lo stabilimento di Cassino. Tuttavia l’ultimo colpo di coda della segmento C del Biscione arriva dall’altra parte dell’Oceano Atlantico: infatti nel mercato del Messico è appena uscita l’Alfa Romeo Giulietta 110 Edizione, una versione ricca per allestimento e dotazioni sportive di primo piano. Nata per celebrare i centodieci anni della Casa italiana, la Giulietta rispolvera un abito su misura davvero mozzafiato. Che possa ritornare in questa veste anche in patria?

Motore da 240 CV

La Giulietta 110 Edizione fa le cose per bene e sotto al cofano nasconde l’argenteria pregiata, che nella fattispecie corrisponde al motore 1.750 cc turbo benzina da 237 CV e 340 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti. La corposa potenza viene scaricata a terra dalle ruote anteriori, ma a supporto del piacere di guida vi è a disposizione il consolidato sistema DNA di Alfa Romeo. Le prestazioni sono di assoluto livello, con un’accelerazione da 0 – 100 km/h che si registra in meno di 6 secondi e con una velocità massima di 244 km/h. Mica male per una pensionata.

Dotazione completa

Abbiamo parlato delle sue prestazioni, del brivido e delle emozioni che la Giulietta 110 Edizione può dare grazie al suo prestante motore. Tuttavia, la compatta di Alfa Romeo in questa versione speciale offre un pacchetto davvero completo, sia per quanto riguarda gli esterni che per l’abitacolo. Infatti, cominciando dal fuori, l’italiana può essere ordinata in due colorazioni Rosso Competizione o Grigio Opaco, abbinate a fari bi-xeno con effetto fibra di carbonio, fendinebbia anteriori con cornici nere, fari posteriori a LED, accenti neri lucidi, spoiler posteriore in fibra di carbonio a vista e finiture speciale per le maniglie porta.

Il kit estetico è completato con una striscia rossa sotto griglia anteriore e paraurti posteriore, i freni Brembo con pinze rosse e i cerchi neri in alluminio da 18 pollici. Per quanto riguarda l’interno, invece, si hanno sedili anteriori esclusivi con rinforzo extra rispetto a quelli visti su Giulietta Veloce, avvolti in Alcantara con cuciture rosse. Il logo Alfa Romeo è ricamato nei poggiatesta integrati, completi di inserto in metallo. La dotazione comprende anche display touchscreen da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, telecamera di retromarcia e impianto audio Alpine.

Prezzo

L’Alfa Romeo Giulietta 110 Edizione è in vendita a un prezzo di partenza di 759.900 pesos messicani, circa 31.270 euro al cambio attuale.