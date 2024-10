La 41° edizione di Auto e Moto d’Epoca è pronta a prendere il via a Bologna, trasformando la città nel cuore pulsante del mondo motoristico dal 24 al 27 ottobre 2024. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati del settore, con 235.000 mq di superficie espositiva, distribuiti in 14 padiglioni e organizzati in quattro percorsi tematici.

La manifestazione si conferma un punto di riferimento per il Classic, con la presenza di grandi marchi come Alpine, Mercedes, Toyota, Volkswagen, e i nomi della Motor Valley italiana. Gli amanti del vintage troveranno oltre 7000 auto e moto, confermando Auto e Moto d’Epoca come il più grande mercato europeo dedicato al Classic.

La Mostra “125 volte FIAT”: un viaggio nella storia della marca italiana

Uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione è l’anteprima della grande mostra “125 volte FIAT”, dedicata ai 125 anni della storica casa torinese. Il Mauto (Museo Nazionale dell’Automobile) di Torino porta a Bologna una selezione speciale di vetture rappresentative, che illustrano le origini, le corse, il design e i modelli più popolari che hanno segnato l’Italia del ‘900.

Tra i pezzi più significativi, la Fiat 3 ½ HP del 1899, prima vettura prodotta dall’azienda, la FIAT 12/16hp del 1902 appartenuta alla famiglia Florio, e la futuristica FIAT Turbina del 1954. L’esposizione non è solo una celebrazione del passato, ma anche un modo per raccontare come la FIAT abbia contribuito alla modernizzazione del nostro Paese, influenzando la mobilità di milioni di italiani.

Il Mercato Europeo più Grande per le Auto d’Epoca

La passione per le quattro ruote trova nel Percorso AUTO la sua espressione massima. Con oltre 125.000 mq dedicati e 7000 modelli in esposizione, il mercato di Auto e Moto d’Epoca è il più grande in Europa per quantità e varietà di auto storiche.

Gli stand ospitano pezzi pregiati e prototipi unici come la Lancia Aurelia B20 realizzata da Ghia, appartenuta al Conte Aymo Maggi, uno dei fondatori della celebre 1000 Miglia. Accanto a vetture dal grande valore storico, si trovano auto simboliche come l’ultima Fiat 500 mai prodotta, e modelli iconici come la Ferrari 365 GTB/4 ‘Daytona’ Gr. IV Conversion. Non mancano le “Instant Classic”, vetture contemporanee destinate a diventare oggetti da collezione, come la Porsche 997 Turbo S Cabrio 918 Spyder Edition del 2011.

Il percorso è un’occasione per immergersi in una cultura motoristica che unisce storia, innovazione e passione per la meccanica.

Una Celebrazione delle Due Ruote

Oltre alle auto, anche il mondo delle due ruote ha il suo spazio privilegiato nel Percorso MOTO. Su 15.000 mq, il salone ospita modelli storici e le più recenti innovazioni. Tra le anteprime più attese, la Ducati 500 GP del 1971, la moto che ha definito l’architettura classica del bicilindrico Ducati, e che ha segnato un’epoca di successi sportivi.

Il TOP Mountain Motorcycle Museum porterà rarità come le leggendarie Vincent Motorcycles e le esclusive Hesketh, mentre dall’Inghilterra giungerà la celebre Honda a 6 cilindri GP. I visitatori potranno inoltre ammirare la Collezione Malanca, con modelli da competizione come il Testa Rossa e il Tigre, e la presenza per la prima volta dell’Ace Café di Londra, celebre motor café fondato nel 1938 e simbolo della cultura motociclistica.

Tra Tradizione e Innovazione

La tradizione e la passione per le auto d’epoca trovano spazio nel percorso dedicato al Mondo delle Classiche. Qui, club e associazioni come la FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Anciens) e il Registro Internazionale Touring Superleggera esporranno modelli rari come l’OSCA Spider 1050 del 1964.

Il Lancia Fulvia Club porterà in mostra una Fulvia 2C con un passato agonistico, mentre il Boxer Lancia Club presenterà una Lancia Flavia Berlina I serie, veicolo di supporto della Squadra Corse HF. Le celebrazioni non si fermano qui: la Motor Valley emiliana, con i suoi musei e marchi iconici come Ferrari, Lamborghini e Ducati, rappresenta l’orgoglio di un territorio che vive di motori.

ACI Experience: Un Viaggio tra Glamour e Memorie

L’ACI (Automobile Club d’Italia) ha scelto un tema affascinante per la sua presenza a Bologna: “Le auto della dolce vita”. Non si tratta solo di una mostra, ma di un’esperienza immersiva che ripercorre gli anni d’oro della Dolce Vita italiana, grazie alle potenzialità della realtà virtuale.

Con l’ausilio del Vision Pro di Apple, sarà possibile rivivere l’epoca attraverso auto iconiche come la Triumph TR3A, la Giulietta Spider e la Cadillac convertibile. Un’occasione per coniugare passato e presente, portando i visitatori a riscoprire il fascino delle vetture che hanno segnato un’epoca.

ASI Village: Le Classiche in Viaggio

Il grande spazio ASI Village accompagna i visitatori in un viaggio ideale attraverso le strade d’Italia, mettendo al centro il concetto di turismo lento. Il tema “Classiche in viaggio per il piacere del turismo lento” celebra i veicoli storici come mezzi per riscoprire le bellezze del territorio italiano.

Quest’anno, particolare attenzione sarà dedicata ai biocarburanti, con la Lancia Stratos HF utilizzata in test per verificare l’efficacia di combustibili alternativi. Non mancheranno le celebrazioni per i 110 anni della Maserati e l’omaggio al campione Arturo Merzario, che riceverà il prestigioso “Premio ASI per il Motorismo Storico 2024”.

Un Tesoro per i Restauratori

Il percorso dedicato ai ricambi d’epoca è uno dei fiori all’occhiello del salone, attirando espositori e visitatori da tutta Europa. Con oltre 600 ricambisti presenti, i padiglioni 28, 29 e 30 sono il punto di riferimento per chi cerca componenti originali e rari. Gli stand sono stati riorganizzati per rendere più agevole la visita, con una sezione dedicata al modellismo per gli appassionati di auto e moto in miniatura.

La Bellezza del Mondo Motoristico

Accanto alle auto e alle moto, Auto e Moto d’Epoca 2024 dedica uno spazio all’artigianato e al design ispirato al mondo dei motori. Artisti e designer espongono le loro opere, dai caschi personalizzati agli accessori di lusso, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire pezzi unici e creazioni esclusive.

Informazioni Pratiche per i Visitatori

Per facilitare l’accesso al salone, sono disponibili le prevendite online sul sito ufficiale dell’evento, con sconti speciali. Inoltre, grazie a una promozione di Trenitalia, sarà possibile raggiungere Bologna con sconti fino all’80% sui biglietti del treno durante i giorni del salone. Una novità di questa edizione è la webapp “WOB – Welcome on Board”, realizzata in collaborazione con Connecting Classics, che permette di consultare la mappa interattiva della fiera e il calendario degli eventi tramite QR code.

La 41° edizione di Auto e Moto d’Epoca si presenta come un evento completo, in cui storia e innovazione si incontrano. Dalle celebrazioni della FIAT ai percorsi dedicati ai modelli storici, dalle esperienze interattive ai mercati di ricambi, il salone di Bologna è un appuntamento irrinunciabile per tutti gli appassionati del mondo motoristico. Un viaggio nel passato che guarda al futuro, tra emozione, tecnologia e passione per i motori.