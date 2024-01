Audi sta preparando una rivale per la BMW X7

Attualmente, i SUV Q7 e Q8 costituiscono le vetture top della gamma di Audi. Tuttavia, ciò potrebbe subire una trasformazione prossimamente, poiché ci sono segnalazioni riguardo ai piani di Audi di introdurre un modello ancora più grande. Si tratta di un SUV di lusso progettato per competere direttamente con la BMW X7 e la Mercedes-Benz GLS.

Audi in arrivo una rivale per la BMW X7 e la Mercedes GLS: si chiamerà Q9?

Jeff Mannering, direttore di Audi Australia, ha indicato che il possibile nuovo modello, denominato Q9, potrebbe essere introdotto entro il 2026. Durante un’intervista con CarSales, a Mannering è stato chiesto se avrebbe avuto senso per Audi presentare un SUV di lusso. La sua risposta è stata affermativa: “Sì, certo”. Mannering ha anche evidenziato che, in termini di volume rispetto ad altri marchi, la casa di Ingolstadt non si colloca nello stesso segmento e ha espresso interesse nel vedere l’evolversi della situazione nei prossimi 24 mesi.

Al momento non ci sono altrio dettagli su questo modello. Si ipotizza però che questo possa essere una delle ultime Audi dotata di motore a combustione. L’unica cosa certa è che questa vettura avrebbe dimensioni simili a quelli dei rivali diretti di BMW X7, Lexus LX e Mercedes-Benz GLS con una lunghezza intorno ai 5,2 metri. Vedremo dunque quali altre novitò trapeleranno nel corso dei prossimi mesi a proposito di questo atteso modello di cui si parla da tempo ma che finalmente sembra essere davvero vicino.