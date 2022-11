Audi S4 e Audi S5, look più sportivo con i pacchetti Black Edition

Posizionati un gradino sotto alle estreme versioni RS, i modelli S della Casa dei quattro anelli offrono una sportività elevata, ma non troppo spinta né ostentata. Ora però, chi vuole conferire maggiore grinta ai modelli Audi S4 e S5 può attingere alla nuova offerta del Costruttore teutonico che mette a disposizione dei suoi clienti più esigenti gli inediti pacchetti estetici Black edition e Black edition Pro.

Audi S4 e Audi S5 Black edition

L’aspetto grintoso delle Audi S4 e S5 viene ulteriormente enfatizzato con un tocco “dark” dal pacchetto Black edition che porta in dote accenti in nero lucido alla griglia del single frame, alle prese d’aria laterali e all’estrattore posteriore. La finitura total black viene applicata anche agli anelli Audi, alle calotte dei retrovisori esterni, ai listelli sottoporta con logo S e allo spoiler posteriore. L’effetto scenico viene completato dagli esclusivi cerchi in lega Audi Sport torniti a specchio. Entrando nel dettaglio scopriamo che la misura da 19 pollici con design a 5 razze in nero antracite lucido viene dedicata all’Audi S4, mentre l’Audi S5 riceve il set di cerchi in lega da 20 pollici con design a 5 razze doppie a poligono in nero lucido.

Audi S4 e Audi S5 Black Edition pro

Il pacchetto Black edition Pro aggiunge alle precedenti finiture del pacchetto “base” una lunga a e ricca dotazione composta da LED sottoporta con proiezione al suolo del logo S, a cui si aggiunge il pacchetto luci ambiente multicolore e le pinze freno verniciate in rosso che sfoggiano il logo “S” sull’avantreno. Troviamo anche i proiettori a LED Audi Matrix e i gruppi ottici posteriori a LED bruniti. Quest’ultima finitura di solito risulta riservata esclusivamente ai modelli RS e in questa occasione è estesa per la prima volta estesa alle versioni S.

Motorizzazioni

Le Audi S4 e S5 possono contare sul poderoso propulsore V6 3.0 litri TDI da 341 CV e 700 Nm di coppia con compressore elettrico e tecnologia mild-hybrid a 48 Volt che equipaggia le seguenti versioni: Audi S4 TDI, Audi S4 Avant TDI, Audi S5 Coupé TDI, Audi S5 Sportback TDI e Audi S5 Cabriolet TFSI. La variante Audi S5 Cabriolet è invece equipaggiata con il potente motore a benzina V6 3.0 litri TFSI da 354 CV e 500 Nm.