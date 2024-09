Audi RS7 Performance vs Hyundai IONIQ 5 N: drag race in video

Un nuovo atto si scrive nel campionario delle drag race organizzate dai ragazzi di carwow. Protagoniste del confronto sono, in questo caso, un’Audi RS7 Performance e una Hyundai IONIQ 5 N. Si profila un’altra epica sfida fra un’auto a benzina ed una vettura elettrica.

Non è insolito assistere a duelli di questo genere sul quarto di miglio con partenza da fermo, che oggi diventa un territorio di scontro frequente, per la viralità prodotta sui social. Ovviamente sono dei confronti riduttivi, non utili a definire scale di valore, ma vanno di moda. Così, anche noi, ogni tanto ci prestiamo al trend di queste gare di accelerazione sui (circa) 400 metri.

Protagoniste del match (multiplo) odierno sono un’auto tedesca e una vettura coreana. Da un lato c’è l’Audi RS7 Performance, spinta da un motore V8 biturbo da 4 litri di cilindrata, in grado di produrre 630 CV di potenza e 850 Nm di coppia, su un peso di 2.065 kg. L’energia viene inviata a tutte e quattro le ruote.

Accanto a lei, sul terreno scelto per la drag race, c’è la Hyundai IONIQ 5 N. Il modello gode della spinta di una coppia di motori elettrici che, combinati, erogano 650 CV e 770 Nm, su un peso di 2.235 kg. Anche qui la trazione è integrale. La superiore potenza di questa vettura sarà in grado di compensare, nella drag race, il maggior peso registrato alla bilancia e la minore coppia motrice, sebbene erogata in modo istantaneo? Non vi resta che un modo per scoprirlo: guardare il video!