Audi festeggia il 25° anniversario della RS 4 presentando la speciale Audi RS 4 Avant edition 25 years. Questo modello celebrativo, prodotto in soli 250 esemplari numerati, rappresenta l’RS 4 più veloce di sempre, con prestazioni e dotazioni che ne fanno un capolavoro di ingegneria e design.

Potenza e prestazioni senza precedenti

Il cuore pulsante di questa edizione speciale è il motore V6 2.9 TFSI biturbo, capace di erogare 470 CV e 600 Nm di coppia. Rispetto alla versione standard, questa variante offre 20 CV in più, permettendo all’auto di raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Il cambio tiptronic a otto rapporti, migliorato per garantire tempi di innesto ridotti, consente alla RS 4 Avant edition 25 years di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.

Dotazioni di alta performance

Questa edizione limitata è dotata di componenti progettati per massimizzare le prestazioni. Tra questi spiccano gli ammortizzatori a ghiera regolabili, il differenziale sportivo posteriore, i freni carboceramici, e lo scarico sportivo RS plus. L’assetto ribassato e i bracci di controllo delle sospensioni più rigidi migliorano ulteriormente la stabilità e la tenuta in curva.

Design ispirato alla leggenda

L’Audi RS 4 Avant edition 25 years trae ispirazione dall’iconica RS 4 Sport del 2001. Disponibile in grigio Nardo, nero Mythos e giallo Imola, quest’ultimo un omaggio alla storica RS 4 Sport, presenta dettagli estetici distintivi come le cornici dei cristalli in nero lucido, i vetri posteriori oscurati, e i proiettori Audi Matrix LED bruniti. Gli interni, con cuciture gialle e sedili in pelle nera e microfibra Dinamica, evocano l’eleganza sportiva del passato.

Eccellenza tecnologica

La trazione integrale permanente quattro e il sistema di gestione della dinamica di marcia Audi drive select permettono al conducente di adattare la strategia di guida alle proprie esigenze. Il kit ruote addizionali per l’uso in pista include pneumatici Pirelli P Zero Trofeo RS e il sistema di telemetria Pirelli Track Adrenaline, che monitora in tempo reale pressione e temperatura delle coperture.

Insieme alla vettura, Audi presenta un cronografo omonimo, limitato anch’esso a 250 esemplari. Questo orologio, con quadrante in carbonio e dettagli gialli, è un tributo all’edizione speciale della RS 4 Avant.

Disponibilità e prezzi

L’Audi RS 4 Avant edition 25 years sarà ordinabile a partire da giugno 2024, con un prezzo base di 160.000 euro. Accanto a questa, Audi lancia anche l’Audi RS 5 Sportback performance edition, dotata del medesimo motore potenziato e disponibile a partire da 144.500 euro.