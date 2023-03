Audi: Q3 e Q5 diventano Identity Black

L’Audi segue la strada dei SUV per crescere ancora, e i dati del mercati gli danno ragione, visto che nel 2022 la gamma Q ha prodotto più immatricolato rispetto alle berline, precisamente il 54%.

Audi Q3 e Q5 più ricche con gli allestimenti Identity Black

Per questo adesso entra nelle gamme di Audi Q3 e Q5 l’allestimento Identity Black, che si posiziona al top delle rispettive famiglie. Questo segue una tendenza ben precisa, quella del look nero, cresciuta negli ultimi 5 anni a livello di richieste del 70%. Una scelta, da parte della clientela, che evidenzia quanto sia importante il design: prima ragione d’acquisto delle vetture del Brand.

I prezzi partono da 47.000 euro dell’Audi Q3 Identity Black, ma andiamo a vedere cosa contraddistingue queste nuove varianti dei SUV più apprezzati di Ingolstadt. Infatti, a livello globale, l’Audi Q5 rappresenta il modello più venduto, mentre la Q3, è quella più richiesta in Italia. Basato sugli allestimenti S line edition, ed S line plus nel caso di Audi Q5 e Audi Q5 Sportback, l’Identity Black sfoggia il pacchetto lucido nero plus che annovera la finitura total black per gli inserti sui paraurti, del single frame e della griglia frontale, e per le cornici dei cristalli laterali. Anche le barre del tetto, ed il logo Audi sono in total black, così come la sigla del modello. Completano il quadro estetico di queste Audi le calotte dei retrovisori in nero, i proiettori a LED Audi Matrix, ed i cerchi in lega Audi Sport da 20 pollici a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi per la gamma Audi Q3, e da 21 pollici a 5 razze a V nero antracite torniti a specchio per quella Q5. L’abitacolo manifesta un’aria sportiva mediante il cielo nero e le finiture con inserti in lacca lucida nera che impreziosiscono plancia, pannelli delle portiere, e console centrale.

Motori da 163 CV a 400 CV

L’Audi Q5 Identity Black può essere scelta con 3 motori differenti: benzina TFSI, diesel TDI e plug-in hybrid, con un range di cavalleria che va da 163 a 367 CV. La trazione è anteriore, integrale quattro con tecnologia ultra, oppure integrale quattro con differenziale centrale autobloccante, mentre le trasmissioni disponibili sono la S tronic a doppia frizione a 7 rapporti o la tiptronic con convertitore di coppia con 8 marce. L’Audi Q3 aggiunge alla gamma dei propulsori anche il 2.5 sovralimentato della RS capace di esprimere ben 400 CV. Sulla Q3 Identity Black la trazione, a seconda della configurazione meccanica, può essere anteriore o integrale permanente quattro. Inoltre, il cambio può essere manuale o automatico a doppia frizione con sei o sette rapporti.

Con la Q3 ibrida plug-in per guidare in città

In occasione della prova stampa delle Audi Indentity Black, lungo le strade capitoline, abbiamo apprezzato le potenzialità della Q3 Tfsi-e. Forte di una power unit ibrida plug-in da 245 Cv e 400 Nm di coppia, può contare su di un motore 1.4 turbo da 150 Cv e 250 Nm, che lavora in sinergia con propulsore elettrico da 116 CV e 330 Nm di coppia. Proprio grazie alla batteria da 13 kWh abbiamo potuto viaggiare in elettrico per circa 50 km. Una distanza interessante, visto che gli spostamenti cittadini, in media vanno molto al di sotto di questo chilometraggio. Per ricaricarla da una presa domestica, ci vogliono 5 ore, per cui, è possibile utilizzarla sempre in elettrico nei percorsi urbani. Quando la batteria termina la sua carica riesce comunque a sfruttare il sistema ibrido per assicurare consumi intorno ai 20 km/l.