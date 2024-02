Audi Q3 2025: ecco come potrebbe cambiare

Da quando è stata introdotta sul mercato europeo nel 2011, Audi Q3 è diventata una delle vetture più popolari del marchio di lusso con sede a Ingolstadt. Concorrendo con modelli come la BMW X1 e la Mercedes GLA, questo SUV è stato recentemente avvistato, mostrando una nuova interpretazione del design e un notevole progresso tecnologico per la sua terza generazione.

Ecco come potrebbe apparire la nuova Audi Q3

Tuttavia, in un interessante tentativo di riduzione dei costi di sviluppo, questa nuova generazione sarà gemellata con un altro veicolo del Gruppo Volkswagen, il SUV Cupra Terramar, condividendo parti cruciali e la stessa struttura portante. Questa scelta è stata accolta con sorpresa e qualche perplessità, specialmente considerando l’immagine premium consolidata di Audi e gli sforzi fatti per distinguere Cupra come un marchio unico, separato da Seat, con un proprio stile distintivo.

Audi Q3 condividerà dunque gran parte del design con la Cupra Terramar. Al di là di ciò la nuova auto di Audi si presenterà con un’estetica molto più elegante e dinamica rispetto alla precedente Q3 di seconda generazione. Tra gli elementi di design degni di nota troviamo una barra luminosa a LED che collega le luci posteriori e i fari divisi, con una striscia superiore per le luci di marcia diurna (DRL) e gli indicatori di direzione. I ritagli rettangolari nel paraurti integrano in modo intelligente i fari anabbaglianti e abbaglianti.

A proposito della futura Audi Q3 2025 qui vi mostriamo un render pubblicato dal sito Carscoops che immagina così l’apetto di questo atteso modello della casa automobilistica di Ingolstadt. La nuova Q3 si distinguerà al suo interno per un aspetto estremamente accattivante, con un mix di futurismo supportato da materiali riciclati di alta qualità. All’interno, i punti di forza dell’abitacolo includeranno un quadro strumenti OLED che integrerà perfettamente le informazioni di guida vitali. Sarà ovviamente disponibile una gamma di sistemi di assistenza alla guida. La gamma di motori dovrebbe essere somigliante a quella di Cupra Terramar e ci aspettiamo dunque versioni benzina, diesel, ibride leggere e ibride plug-in.