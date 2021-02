Audi produrrà a Gÿor i motori elettrici

Con l’Audi e-tron GT che già inizia ad uscire dalla fabbrica di Neckarsulm, il marchio dei Quattro Anelli apre un nuovo capitolo nel segmento delle auto elettriche. In questa tappa verso l’elettrificazione la Casa di Ingolstadt dice addio alle piattaforme riadattate e inaugura una nuova architettura dedicata a questa tecnologia, la DPI. Una base su cui sia Audi che Porsche hanno schierato le loro tecnologie più avanzate e su cui svilupperanno modelli del segmento D.

Gÿor, l’avanguardia dell’elettrificazione

A questo proposito sia lo stabilimento centrale di Ingolstadt che quello di Neckarsulm, più tipici delle berline di lusso e vetture sportive di fascia alta, sono stati adattati alla produzione di modelli con questa base. E intanto in Ungheria inizia l’assegnazione dei fornitori per i motori di questa piattaforma. Lo stabilimento Audi di Gÿor, uno dei più avanzati con una lunga esperienza (dove l’Audi TT è stata prodotta nelle sue diverse varianti di carrozzeria e versioni) sarà chiamato a ricoprire l’importante ruolo di produzione delle unità elettriche.

Un impianto dedicato ai motori elettrici

In questo impianto attualmente già vengono prodotti i motori elettrici per l’e-tron (poi spediti in Belgio), oltre alla A3 Sedan, la RS 3 Sedan, la Q3 e la Q3 Sportback, insieme alle loro versioni sportive. Gyor accumula due lunghi anni di esperienza nella produzione dei motori elettrici della SUV a zero emissioni, con non meno di 187.163 unità prodotte alla fine del 2020. Il primo modello del marchio che monterà i nuovi motori elettrici di questa fabbrica sarà la futuro Audi Q5 e-tron, la variante completamente elettrica della terza generazione del SUV tedesco che arriverà nel 2022.