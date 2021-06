Audi: le novità elettriche e-tron al Milano Monza Motor Show 2021

Le strategie di sviluppo in materia di completa elettrificazione vengono evidenziate da un’ambientazione urbana che si inserisce in pieno nel contesto “green” del comparto a zero emissioni. Ecco, in estrema sintesi, il messaggio che accompagna la presenza di Audi al Milano Monza Motor Show 2021.

La rassegna in programma da giovedì 10 a domenica 13 giugno nell’interessante formula di “Salone diffuso” e con ingresso libero a tutti i visitatori, costituisce un momento fondamentale nell’attuale fase dell’intero comparto automotive: da una parte, la consapevolezza di una prima concreta ripartenza dopo i drammatici mesi delle restrizioni causate dall’emergenza sanitaria, e dall’altra i riflettori puntati sulla e-mobility sempre più “centrale” fra i piani strategici messi in atto dai big player.

Il marchio dei Quattro Anelli, dal canto suo, risponde con l’esposizione al MiMo 2021 di due delle più rilevanti novità. Si tratta, nella fattispecie, di Q4 e-tron e di RS e-tron GT. Ovvero, il medium-SUV e la coupé a 4 porte, che rappresentano due distinte espressioni del modo di intendere l’alimentazione 100% elettrica.

Il compact-SUV elettrico torna a Milano

Per Audi Q4 e-tron, sviluppato sulla piattaforma modulare MEB-Modularer Eletrobaukasten ed in fase di esordio nelle concessionarie italiane, si tratta in effetti di un ritorno a Milano, dopo il “vernissage” in anteprima mondiale live, avvenuto lo scorso aprile, in occasione della Interni Designer’s Week. L’appuntamento con il grande pubblico del MiMo 2021 è fissato in Piazza Duomo: sarà lì, nel tradizionalissimo luogo-simbolo della metropoli lombarda, che il medium-Sport Utility mostrerà ai visitatori le proprie caratteristiche:

520 litri di capienza nel bagagliaio;

due versioni, entrambe a trazione anteriore: Audi Q4 35 e-tron da 170 CV, batterie da 52 kWh utili, autonomia a ciclo combinato WLTP compresa fra 306 e 341 km, 160 km/h di velocità massima (autolimitati), 9”0 per lo scatto da 0 a 100 km/h, sette ore e mezza per una ricarica completa da 7,2 kW a corrente alternata oppure 38 minuti per una ricarica all’80% attraverso una colonnina da 100 kW a corrente continua; e Audi Q4 40 e-tron da 204 CV, batterie da 77 kWh, autonomia compresa fra 466 e 520 km, velocità massima 160 km/h (autolimitati), 8”5 per l’accelerazione da 0 a 100 km/h, e a fronte dei medesimi tempi di ricarica della versione “35” anche la possibilità di ottenere fino a 130 km WLTP in 10 minuti con l’allaccio del veicolo ad una colonnina HPC;

L’Audi più potente di sempre è “alla spina”

Il secondo modello Audi a zero emissioni che sarà presente a Milano Monza Motor Show 2021 è la ultraperformante RS e-tron GT, qui esposta in un esemplare verniciato in Grigio Daytona metallizzato. La “Audi più potente di sempre” (come venne presentata a febbraio 2021), ed il cui disegno si deve alle “matite” del Centro Stile guidate da Marc Lichte, viene esposta a Milano nella configurazione alto di gamma (“RS”, appunto), ovvero la declinazione da 588 CV, come dire 112 CV in più rispetto alla già potente GT quattro. Livelli di “cavalleria” che possono aumentare a 530 CV (Audi e-tron GT quattro) e 646 CV (Audi RS e-tron GT in esposizione al MiMo 2021), per brevi tratti, grazie alla presenza della funzione “Boost”.

The body shop of the Audi e-tron GT at Böllinger Höfe: The technology of the correlation-free inline measuring works with the highest level of precision. The body shop of the Audi e-tron GT at Böllinger Höfe. The assembly facility of the Audi e-tron GT at Böllinger Höfe: This is where the e-tron GT receives its optional carbon roof. The body shop of the Audi e-tron GT at Böllinger Höfe: The production includes a lot of work done by hand. Audi e-tron GT, fasi di sviluppo e produzione: immagini ufficiali Guarda le altre 104 fotografie →

Attività dedicate a clienti e appassionati

Audi Q4 e-tron e Audi RS e-tron GT costituiscono due dei tasselli fondamentali del piano di progressiva elettrificazione per il marchio di Ingolstadt, che entro il 2025 prevede di giungere ad una gamma di 20 modelli elettrici.

Contestualmente al Milano Monza Motor Show, inoltre, proseguono le numerose attività dedicate agli appassionati, e che proseguiranno durante i mesi estivi: attraverso la registrazione al portale corporate myaudi.it, i clienti e gli enthusiast hanno la possibilità di essere sempre aggiornati sulle occasioni nelle quali conoscere le novità di prodotto, che prevedono sessioni di avvicinamento e di formazione, nonché attività in pista e test drive durante gli eventi Audi.