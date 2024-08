Audi ha svelato la nuova A6 e-tron, disponibile nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant. Questi modelli rappresentano una novità assoluta per il brand, offrendo una combinazione di autonomia impressionante e prestazioni di ricarica all’avanguardia. Grazie all’innovativa piattaforma PPE, l’Audi A6 e-tron si posiziona come un punto di riferimento nel settore delle auto elettriche.

Innovazione e autonomia di Audi A6 e-tron

Le nuove Audi A6 e-tron Sportback e Avant vantano un’autonomia che può superare i 750 chilometri, grazie a batterie agli ioni di litio di nuova generazione con capacità nominale di 100 kWh. La ricarica è estremamente efficiente: con una potenza di 270 kW in corrente continua, è possibile ottenere 310 chilometri di autonomia in soli 10 minuti.

Design aerodinamico e efficienza

Il design della A6 e-tron è ottimizzato per l’efficienza aerodinamica, con un coefficiente di resistenza aerodinamica (CX) di 0,21 per la variante Sportback, il miglior valore nella storia di Audi e dell’intero Gruppo VW. Anche la configurazione Avant si avvicina a questi livelli di efficienza con un CX di 0,24. Elementi come le air curtain, spoiler e prese d’aria adattive contribuiscono a migliorare i flussi d’aria, riducendo i consumi energetici e aumentando l’autonomia.

Potenza e prestazioni di Audi A6 e-tron

La gamma Audi A6 e-tron comprende due principali configurazioni powertrain: la versione performance, con un motore elettrico posteriore da 367 CV, e la versione sportiva S6 e-tron quattro, con due motori elettrici e una potenza complessiva di 551 CV in modalità boost. La variante performance offre uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, mentre la S6 e-tron quattro raggiunge i 100 km/h in soli 3,9 secondi.

Tecnologia avanzata

L’abitacolo della A6 e-tron è dotato di un “palcoscenico digitale”, con l’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e il display panoramico MMI da 14,5 pollici. I retrovisori esterni virtuali di seconda generazione e il tetto panoramico elettrocromatico sono solo alcune delle tecnologie che enfatizzano la digitalizzazione e l’innovazione. La gestione termica predittiva e la funzione Plug & Charge, che permette la ricarica automatica senza l’uso di carte o app, garantiscono un’esperienza utente senza pari.

Sicurezza e comfort

Audi A6 e-tron è equipaggiata con sospensioni pneumatiche adattive e un ampio assortimento di sistemi di assistenza alla guida. L’assistente adattivo alla guida plus regola le dinamiche del veicolo nell’intero range di velocità, integrando le funzioni dell’adaptive cruise control e dell’active lane assist. I fari OLED di seconda generazione migliorano la sicurezza, comunicando con l’ambiente esterno tramite simboli d’avvertimento attivi.

Ricarica e gestione energetica

Grazie alla tensione a 800 Volt e alla potenza di ricarica in corrente continua fino a 270 kW, la A6 e-tron può ripristinare fino a 310 chilometri di autonomia in soli 10 minuti. Inoltre, lo stato di carica passa dal 10% all’80% in 21 minuti, grazie alla gestione termica predittiva. Il sistema di recupero dell’energia e la frenata elettroidraulica, che gestisce il 95% delle decelerazioni quotidiane, contribuiscono ulteriormente alla generosa autonomia della vettura.

Il sistema di infotainment MMI, con il supporto del nuovo assistente vocale intelligente, rende l’interazione uomo-macchina intuitiva e personalizzata. L’integrazione con l’assistente vocale ChatGPT offre risposte precise e aggiornate, migliorando l’esperienza utente senza comprometterne la privacy.