Audi A4: le ultime indiscrezioni sulla prossima generazione

Nel corso del 2023 debutterà la nuova generazione della Audi A4, nota anche come modello B10. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile votato alla sportività, sia per la berlina che per la station wagon Avant, in linea con il design della più grande A6. L’abitacolo, invece, sarà caratterizzato dalla plancia totalmente digitale.

In continua evoluzione

Lunga all’incirca 480 centimetri, la nuova Audi A4 condividerà la piattaforma modulare MLB con l’attuale generazione. Tutte le motorizzazioni a benzina e diesel saranno dotate della tecnologia Mild Hybrid da 48V, omologate alla normativa antinquinamento Euro 7 e abbinate solo al cambio automatico S tronic a doppia frizione o tiptronic ad otto rapporti.

Anche a propulsione ibrida Plug-In

La novità più importante per la prossima generazione della media Audi A4 sarà la propulsione ibrida Plug-In Hybrid, con le versioni 45TFSIe da 250 CV, 50TFSIe da 300 CV e 55TFSIe da 380 CV di potenza complessiva. L’autonomia massima nella modalità di guida elettrica, invece, ammonterà a circa 100 km. Infine, la stessa tecnologia dovrebbe essere prevista anche per le sportive S4 ed RS4, accreditate rispettivamente della potenza complessiva di 460 CV e 560 CV.