Audi A4: la prossima generazione manterrà i motori a combustione

Con l’annuncio di Audi che si convertirà in un marchio elettrico al 100% entro la fine del decennio, iniziarono a sorgere domande sulle prossime generazioni di modelli consolidati che in teoria saranno presto sostituiti. L’Audi A4 è una di queste, visto che il cambio generazionale è previsto per il 2023. Ma sembra che la berlina media tedesca non si convertirà (per il momento) esclusivamente alla meccanica a zero emissioni.

Audi A4 2025: stessa piattaforma e ancora motori a benzina e diesel

Oliver Hoffman, Direttore dello sviluppo tecnico di Audi, ha commentato che la nuova A4 sarà la migliore di sempre, manterrà la sua piattaforma attuale e, sebbene l’elettrificazione sarà molto importante, manterrà i suoi motori termici .

Lo sviluppo della prossima generazione di A4 è in corso. Offriremo questa vettura e la A6 per molti anni a venire. La produzione del nuovo modello con motore a combustione inizierà nel 2025 e terminerà con un normale ciclo di vita nel 2033. Ma lanceremo alcuni nuovi modelli molto prima.

Ci saranno motori diesel, ma il protagonista sarà il motore 2.0 turbo benzina del Gruppo Volkswagen. Naturalmente, per rispettare le normative sulle emissioni, sarà più elettrificato che mai, il che implicherà sicuramente la presenza sia di versioni micro-ibride a 48 volt che di ibride plug-in, queste ultime con la batteria da 14,4 kWh che già utilizzano altri veicoli, come l’Audi Q5.

In vista anche una versione elettrica

Ora, sebbene i motori termici continueranno ad andare avanti, le possibilità che arrivi una versione 100% elettrica, che potrebbe chiamarsi Audi A4 e-tron, ci sono. A questo proposito Hoffman ha detto: