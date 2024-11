Audi introduce nella gamma della sua berlina crossover A3 allstreet una nuova versione ibrida plug-in, la 40 TFSI e, capace di combinare prestazioni elevate e una guida sostenibile. Questa variante, che affianca le versioni a gasolio e mild hybrid benzina da 150 CV già a listino, rappresenta un’opzione interessante per chi cerca un veicolo versatile con una forte impronta ecologica. L’arrivo in concessionaria è previsto per l’inizio del 2025, con un prezzo base che si aggira intorno ai 50.000 euro.

Il powertrain di Audi a3 allstreet ibrida plug-in

L’A3 allstreet 40 TFSI e è dotata di un motore a combustione interna da 1.5 litri, quattro cilindri, capace di erogare 150 CV e 250 Nm di coppia. A questo si affianca un motore elettrico da 116 CV e 330 Nm, per una potenza complessiva di 204 CV e 350 Nm di coppia. La vettura è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7,4 secondi e raggiunge una velocità massima di 225 km/h.

L’aspetto più interessante di questa plug-in hybrid è l’autonomia in modalità esclusivamente elettrica, che raggiunge i 130 km secondo il ciclo WLTP, grazie alla nuova batteria da 25,7 kWh. Questo permette all’A3 allstreet di coprire la maggior parte dei percorsi urbani e suburbani senza consumare carburante, risultando particolarmente efficiente per chi ha uno stile di vita prevalentemente cittadino.

In termini di ricarica, l’A3 allstreet 40 TFSI e offre flessibilità: supporta la ricarica rapida in corrente continua fino a 50 kW, consentendo di passare dal 10 all’80% in meno di mezz’ora. In alternativa, è possibile ricaricarla a corrente alternata fino a 11 kW.

Rispetto alla berlina, l’A3 allstreet si distingue per l’assetto rialzato di 30 mm e dettagli estetici robusti, come le minigonne e gli archi passaruota in plastica nera, che le conferiscono un look crossover. La batteria, collocata sotto il pianale nella zona posteriore, ha richiesto un adattamento specifico delle sospensioni per garantire un assetto equilibrato e confortevole.

La nuova Audi A3 allstreet 40 TFSI e sarà disponibile nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del 2025, portando una scelta alternativa e sostenibile nella gamma A3 per gli appassionati del marchio di Ingolstadt.